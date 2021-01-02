在少子化壓力下，近年不少大學會祭出高額獎學金吸引優秀學生就讀，有網友日前PO文問大家「1000萬台幣跟台大學歷」哪個值錢，吸引網友討論，有人認為錢比較重要，「1000萬拿去存股，大概十年就財富自由了」，也有人覺得讀台大才是重點，讀完取得的專業知能想賺1000萬不是難事。

一名網友周三(12/30)在PTT發文指出，如果有現金1000萬元跟讀台大，後者讀完能取得專業知識和能力，是要錢還是要學歷，問題一出立刻引起兩派論戰。

選擇1000萬的網友認為，用錢滾錢賺錢速度最快，「1000萬all in台股」、「不懂怎麼錢滾錢就去當奴工」、「選台大還要貢獻10幾20年，所以很多人的時間+肝都不值錢」、「以一千萬一年6%至8%獲利，然後投資10年，累計金額很可觀」、「沒出過社會的學生才選台大，用資本去滾錢比學歷快多了」。

但也有人認為台大的智商、學歷比錢重要，「台大電子或資訊類的都超過1000萬」、「台大醫科對有錢人地位的炫耀價值可能就值5000萬」、「當然是台大，智力很好用的」、「科系任選當然台大好嗎，去GG輪班都不只這個價」、「都說科系任選了，一千萬對台大醫來說又不難，而且念台大最大的優勢是人脈」。

綜合以上網友言論，想穩定生活，躺著賺的選1000萬現金去投資；若想出人頭地，擁有人脈、知識、社經地位，選台大才是正解。

(中時新聞網)