中央元旦起開放含萊克多巴胺豬肉進口，新北市板橋區「福記燒臘便當」傳出豬肉類便當調漲10元，消保官今（2日）下午前往稽查，初步判定個別行為，無聯合漲價情況。業者李偉英喊冤說，改用台灣豬肉，成本考量。
一名網友昨在臉書社團《爆怨公社》上發文抱怨，某家燒臘店貼出公告表示，「本店使用國產台灣，豬肉為反應成本自1月1日起，三寶飯便當調價5元、豬肉類便當調價10元。而非豬肉類便當則按原價。豬肉類加工品如：香腸、臘腸、臘肉，暫停供應」。貼文發出後在網上發酵，引起大批網友不滿，質疑店家根本是趁火打劫。
對此，老闆李偉英今日受訪時表示，便當價格維持3至4年沒有調漲過，調整為80元至90元，鴨肉、雞肉便當都沒有漲價，因成本考量逼不得已。一直以來都是使用加拿大進口的豬肉，價格和台灣豬肉價差很大，加上又選用五花肉、梅花肉成本又不同，經過考量改用台灣豬，對於消費者比較有保障，相信政府。
李偉英表示，採用台灣豬肉後1斤成本價差約50元至60元，因此無法繼續維持原本價格。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。