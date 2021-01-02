業者李偉英喊冤說，改用台灣豬肉，成本考量。（葉書宏攝）

業者李偉英喊冤說，改用台灣豬肉，成本考量。（葉書宏攝）

業者李偉英喊冤說，改用台灣豬肉，成本考量。（葉書宏攝）

消保官稽查便當店漲價 業者喊冤：改用台灣豬

中央元旦起開放含萊克多巴胺豬肉進口，新北市板橋區「福記燒臘便當」傳出豬肉類便當調漲10元，消保官今（2日）下午前往稽查，初步判定個別行為，無聯合漲價情況。業者李偉英喊冤說，改用台灣豬肉，成本考量。

一名網友昨在臉書社團《爆怨公社》上發文抱怨，某家燒臘店貼出公告表示，「本店使用國產台灣，豬肉為反應成本自1月1日起，三寶飯便當調價5元、豬肉類便當調價10元。而非豬肉類便當則按原價。豬肉類加工品如：香腸、臘腸、臘肉，暫停供應」。貼文發出後在網上發酵，引起大批網友不滿，質疑店家根本是趁火打劫。

對此，老闆李偉英今日受訪時表示，便當價格維持3至4年沒有調漲過，調整為80元至90元，鴨肉、雞肉便當都沒有漲價，因成本考量逼不得已。一直以來都是使用加拿大進口的豬肉，價格和台灣豬肉價差很大，加上又選用五花肉、梅花肉成本又不同，經過考量改用台灣豬，對於消費者比較有保障，相信政府。

李偉英表示，採用台灣豬肉後1斤成本價差約50元至60元，因此無法繼續維持原本價格。

(中時 )