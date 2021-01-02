夏荊山7公尺巨畫「釋迦牟尼佛」，1996年完成絹本巨作，今日由夏荊山文化藝術基金會捐贈給佛光緣美術館台中館永久典藏。（盧金足攝）

財團法人夏荊山文化藝術基金會與財團法人佛光山文教基金會共同策畫「荊山華嚴：佛畫藝術大師夏荊山菩薩名作特展」2日在佛光緣美術館台中館開幕。（盧金足攝）

佛光山中區道場總住持覺居法師表示，夏荊山28幅真蹟作品，展開雙臂，歡迎大家來賞畫。（盧金足攝）

立法院副院長蔡其昌表示，夏荊山工筆畫融入在台灣這片土地的經驗與生活形態，藝術出神入畫。（盧金足攝）

立委馬文君親炙菩薩畫作很殊勝，強調具有安定人心的力量。（盧金足攝）

夏荊山大師的展覽，2021年開春移師至佛光緣美術館台中館。（盧金足攝）

夏荊山文化藝術基金會捐贈給佛光緣美術館台中館永久典藏，期望所有拜訪佛光緣美術館台中館的觀眾都能欣賞夏荊山大師佛畫。（盧金足攝）

財團法人夏荊山文化藝術基金會與財團法人佛光山文教基金會共同策畫「荊山華嚴：佛畫藝術大師夏荊山菩薩名作特展」2日在佛光緣美術館台中館登場，立法院副院長蔡其昌表示，夏荊山工筆畫融入在台灣這片土地的經驗與生活形態，藝術出神入畫，佛光山住持心保和尚說，文化弘揚佛法，透過一幅畫弘揚佛法的智慧與慈悲，祈願世界災病平息，透過藝術撫慰人心。

「荊山華嚴：佛畫藝術大師夏荊山菩薩名作特展」開幕式，由心保和尚與財團法人夏荊山文化藝術基金會執行長趙忠傑揭幕，開幕式特別展出夏荊山7公尺巨畫「釋迦牟尼佛」，這幅1996年完成絹本巨作，夏荊山文化藝術基金會捐贈給佛光緣美術館台中館永久典藏，期望所有拜訪佛光緣美術館台中館的觀眾都能欣賞夏荊山大師佛畫。

「釋迦牟尼佛」畫作中，釋迦牟尼佛雙跏趺坐於須彌蓮花座上，右手結說法印，左手結禪定印。通幅作品細節繁複之，需高度屏氣凝神，恭敬虔誠之心，專注一心才能完成，是佛畫藝術的極品。

心保和尚表示，文化弘揚佛法，透過一幅畫彰顯佛法的智慧，法法慈悲。

立委馬文君說，親炙菩薩畫作很殊勝，具有安定人心的力量，大家可以有所體悟，做多有益的事情，讓2021年更好。

立法院副院長蔡其昌強調，夏荊山大師菩薩名作，技法是傳統工筆畫，以現代藝術家來說「很厚工」，而且工筆細微很傷眼力，表現出的藝術的畫壇地位登於極致，出神入畫，尤其在雲彩和傳統工筆畫，獲很多藝術界向大師學習的機會，現在朝野也有共識，要恢復台灣的藝術品拍賣市場。

夏荊山文化藝術基金會執行長趙忠傑表示，東方藝術的重要性，夏荊山讓世界看見台灣的藝術之美，近年來在全世界各地展出，包括美國、英國、葡萄牙、日本等國展出，盛況空前，專注一心才能完成，是佛畫藝術的極品。

佛光山中區道場總住持覺居法師表示，夏荊山28幅真蹟作品，展開雙臂，歡迎大家來賞畫，期望所有拜訪佛光緣美術館台中館的觀眾都能欣賞夏荊山大師佛畫。

夏荊山文化藝術基金會與財團法人佛光山文教基金會攜手推出一系列夏荊山大師的展覽，2020年4月於佛光山佛陀紀念館首次揭展，8月於佛光緣美術館台北館陳列，2021年開春移師至佛光緣美術館台中館。

趙忠傑指出，「荊山華嚴：佛畫藝術大師夏荊山菩薩名作特展」精選夏荊山大師菩薩名作，包括象徵華嚴世界願行的文殊菩薩與普賢菩薩，聞聲救苦、大慈大悲的觀音菩薩，守護伽藍、破除外道的韋馱菩薩，及恪守正法修行的羅漢聖者們。

(中時 )