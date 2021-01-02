美國萊豬開放進口產生食安疑慮，甚至引發台灣豬標章之亂，近期更有便當業者公告，因應使用國產豬，為反映成本部分產品調漲5元至10元，引發討論，消費者擔心引發連鎖效應。對此，行政院表示，政院已請消保處監控緊盯市場價格。

行政院表示，台灣豬價並沒有異常上漲的狀況，目前也尚未有萊豬進口，已請消保處緊盯市場價格，若有發現異常價格波動跡象與不正常哄抬行為，會立即與相關部會與地方整合聯合行動，維持市場平穩。

農委會也表示，近來因國外疫情嚴重，進口豬減少輸入，國人對台灣豬更有需求與信心，目前豬肉價格與前（2019）年同期價格相同，較去（2020）年同期價格略高，但去年1月價格較低原因為去年疫情爆發初期，餐飲外食大幅減低有關，在台灣防疫成功，疫情穩定後已經逐漸回穩。

另外，行政院長蘇貞昌預計元旦連假後首個上班日，前往海關視察豬肉進口逐批查驗情況。行政院表示，過去進口豬肉採抽查的方式，新制度改為逐批查驗，不論哪個國家進口豬肉都要逐批查驗，確認萊劑是否超標。

政府也將從下周一起每個上班日，每天發布資訊看板，公布國產豬當天屠宰量及各國進口豬肉數量，同時也將公布檢驗是否含有萊劑的檢驗結果。

(中時 )