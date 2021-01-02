新的一年到來，大家都希望可以迎接新氣象，究竟在今年哪些人的財運比較好呢？專寫星座生肖運勢的搜狐號《花間雨屋星座》近日發文，公開了在2021年財運最旺的「星座+生肖」組合前五名，其中前兩名除了正財運以外，偏財運也非常旺盛，在2021年很適合買個彩券試試手氣！

第五名：屬猴的雙魚座

2021年屬猴雙魚的財運穩中有升，算是小有收穫的一年。在上半年，屬猴雙魚可能在裝修、搬遷以及購物上會有較大的開銷，真正進帳的時機多集中在下半年，尤其是9月和11月，順利的事業運對於財運也有所幫助，可能你的刻苦努力就將被老闆看見，又或是遇到事業上的貴人，讓你們賺進大把鈔票，補回上半年的開銷。

不過今年，屬猴雙魚不適合和人合作求財，容易引起糾紛，甚至可能有破產危機，建議還是以「平穩進財」為主，投資需要小心謹慎。

第四名：屬狗的獅子座

屬狗獅子在2021年的正財、偏財運都不錯，但切記不要操之過急，否則不但賺不到錢，還會讓自己陷入困境。屬狗獅子在上半年心態比較急躁，在財務上有些受挫，到了下半年要放緩自己的腳步、多聽聽長輩的建議，將可以有所收穫。

在2021年，屬狗獅子的創業者們業績會大幅提升，但千萬不要被沖昏頭腦，擴展不宜太過急躁，維持全年的穩定才是最重要關鍵；而一般上班族只要按部就班、耐心等待，就可能迎來升遷機會。

第三名：屬龍的巨蟹座

屬龍巨蟹座在2021年的正財運和事業運是相輔相成的，可能會簽約重要客戶或有大筆訂單，讓你們口袋賺飽飽，想要創業的屬龍巨蟹也可以好好把握機會。此外今年的偏財運也不錯，可以適當地做一些投資理財，但一定不能太貪心！

雖然今年屬龍巨蟹的財運屬於平穩成長，不過可能在另一半身上有較大的開支，但為了愛情花點錢，也可以視作另外一種投資。

第二名：屬虎的射手座

屬虎射手在2021年的幹勁十足，而且賺錢的機會也很多，到手的機會都可以很好地把握住，財運非常旺盛，而且今年還有機會獲得一筆意外之財，雖然數目不算太大，但也比平時要來的多了。

而屬虎射手從年初開始積極籌備的計畫，在年底就可能實現，並從中獲得可觀的收益，建議屬虎射手今年要保持一顆平常心，才可以讓好運延續一整年的時間。

第一名：屬牛的處女座

2021年屬牛處女事業運極佳，會得到升職的機會，除了增加的薪水收入外，還可能會有其他的福利能夠享受。另外也建議屬牛處女可以買彩券或進行一點投資，或許就會得到更多更驚人的收益。雖然今年屬牛處女的財運比較有起伏，不過在薪資以外所賺的收入還是相當可觀的！

(中時新聞網)