2021新年開始，台灣國運是否能一掃過去陰霾？知名命理師詹惟中表示，他去板橋大佛寺祈求觀世音菩薩給台灣未來命運的指導，最後抽到上上籤，直言台灣需要「中國大陸和美國2個貴人」，也解析抽到的籤詩背後意義。

綜合媒體報導，詹惟中在《國民大會》節目上表示，他前往求籤，抽到第90首上上籤，該籤曰「如魚得水」，代表台灣將會苦盡甘來，就像一條魚在海中間「遊刃有餘」。據悉，該首籤詩內容為「忽朝一信下天墀，寶貝船裝滿載歸，若問前程成底事，始終應得貴人提。」

詹惟中提到，籤詩最後2句「若問前程成底事，始終應得貴人提」指的是台灣國運需要貴人提拔，依照目前的國際局勢，「尋求美國可以讓我們更加分，因為貴人地位比我們高，可以來支持我們，另外也希望兩岸的互動關係會更好，所以貴人就是中國大陸與美國」。

他還指出，「寶貝船裝滿載歸」是重要的一句，象徵台灣像船可以滿載而歸，暗示會有外資或會出現華人投資台灣。據悉，詹惟中抽到的這首觀音靈籤詩意有功名成就之象，凡事宜進大吉也，若問功名，前有貴人，更添喜氣，財祿豐盈，代表的籤詩故事有劉備三顧茅廬得孔明相助，如魚得水，值得高興。

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(中時新聞網)