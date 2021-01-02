台南市安南區海佃路4段388巷內某工廠，元旦深夜燈火通明，管轄的警三分局持台南地方法院核發的搜索票，一舉查獲32人在工廠內聚賭天九牌賭場，現場還查扣抽頭金2500元、賭資2萬3000元、天九牌1副、骰子1盒等證物。其中，主持人兼持牌的高姓男子被依賭博罪移送檢方偵辦，另王姓賭客等32人則依社會秩序維護法裁處。

警三分局表示，該賭廠地處偏僻，附近均為工廠與倉儲，警方接獲情資指該地有職業賭場，歷經1個多月的追查，發現一處工廠深夜時段仍有大量機車進出，原以為是訂單太多才日夜加班，但進一步查訪得知該工廠已於2017年停工，經持續埋伏與蒐證，於元旦深夜11點30分由偵查隊長林雲豪及督察組長吳東嶸等率員持搜索票攻堅，將賭場人員與賭客一網打盡。

台南市警三分局元旦深夜查獲的賭場以天九牌聚賭。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

警三分局表示，該賭場應是認為警察在元旦連假期間，各項安全維護及交通疏導勤務繁重，沒時間取締職業賭場，才敢在元旦深夜開張；尤其，當員警方翻牆進入工廠推開賭場大門時，賭客仍忘情賭博，連把風都忘了，在警察喝令「不准動」後，賭客才驚覺賭場已被警力重重包圍。

警三分局分局長方國璽表示，年關將近，職業賭場蠢蠢欲動，但警察執法無假期，即使是元旦連假深夜仍強勢執法，將賭場職業一舉攻破。賭場是治安的毒瘤，容易衍生幫派、黑道、毒品及暴力案件的發生，嚴重影響社會治安，警方將持續掃蕩轄內賭場，嚴正執法，呼籲民眾千萬不要心存僥倖，以身試法。

(中時 )