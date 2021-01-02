時間過得真快，轉眼間2020年已經成為過去式，全新的2021年已經到來。1月是新的一年的開始，在這個月份誰可以走好運呢？運勢命理網站「知命命理」分享，以下5個生肖在1/5小寒節氣後，將會好運走起來，輕鬆發大財！

▍1.生肖虎

1/5小寒節氣後，屬虎人有「正財大旺」之大吉運，各方面的運氣都很好，真是萬事如意。無論上班還是自己做生意的都能輕鬆地大把賺鈔票，只要安心做事就能有滿意的回報。付出有收穫，辛苦不白費。

▍2.生肖兔

屬兔人1/5小寒節氣後，有「偏財大旺」之吉運，幸運無比，小驚喜不斷。財氣足，將有天降橫財的機遇，要好好把握。人逢喜事精神爽，身邊好運氣圍繞，就連購物也會得到紅包。意外的金錢收入，讓財富運勢錦上添花。

▍3.生肖蛇

屬蛇人1/5小寒節氣後，有「三合貴人」的吉運，好人緣增加，會認識新朋友。有貴人在身邊出現，人旺運也旺，事業成功機率大，從此名利雙收。生財能力增強，能夠把握住時機獲得豐厚的收益。

▍4.生肖雞

屬雞人1/5小寒節氣後，將步入「三合貴人」之吉運，貴人運非常強勁，有人幫無比順利。多和貴人聯繫，可促進事業上的合作，能有更多的收穫。必能大賺一筆，財源不斷，有望達成心中夢想。

▍5.生肖豬

屬豬人1/5小寒節氣後，將步入「官星大旺」之大吉運，有極佳的官運，事業前途順暢，個人的出色表現，讓大家刮目相看，深受領導的賞識與認可。財運方面，求財機遇不斷，大發特發。

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(中時新聞網)