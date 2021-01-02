女星張子庭以緯來活力美少女第一名的身分出道，陸續以女子團體「紅豆少女組」和「黑Girl」的成員，闖蕩演藝圈，在戲劇和歌唱方面都有涉略，但她2014年閃婚億萬身家鐵鑄小開林聖仁，升格貴婦才讓外界對她留下印象；婚後她生下一子，目前懷有第2胎，近日曬照自曝孕期打了逾300針，讓人看到母愛的偉大。

前黑Girl成員女星張子庭6年前閃婚林聖仁，婚後也生下一名寶貝兒子，她也沒有在家當個貴婦，近年來還是能在綜藝節目上，看到她分享家庭生活或育兒經驗談等；她也不時在IG分享生活照，像是全家出遊或是曬帥氣兒子，目前她懷有第二胎，而懷孕的她沒看到孕肚根本不像是孕婦。

張子庭近日曬照自曝孕期打了逾300針，讓人看到母愛的偉大。(圖/ 摘自張子庭IG)

日前張子庭更新懷孕近況，PO出一張針劑的照片，為自己記錄孕期的過程，她因為自體免疫系統的問題，懷孕時得打安胎針，自曝在10個月內打了300多針，開心地表示，打完最後一針就代表胎兒乖乖地在她的肚子裡住好住滿，一家人期待的心準備迎接腹中寶貝到這個世界。

許多網友看到都讚嘆母愛的偉大，「辛苦了，母愛真的好偉大，祝生產順利」、「太強大了，辛苦妳了」、「勇敢的媽媽！加油加油」、「天啊！永遠忘不了這針」、「恭喜準備卸貨囉」。

(中時新聞網)