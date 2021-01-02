2021年開始有多項環保新措施上路了！因應環保署修法針對行駛中高噪音車輛超標可直接開罰，台中市特別購置移動式聲音照相設備，即日起投入執法，將於人潮密集處加強稽查；此外，台中市1日開始全面禁用保麗龍杯，環保局稽成立專案小組稽查，暫未查獲違規情況。

台中市從2021年1月1日開始禁用保麗龍杯，環保局稽查人員這兩天加強查察，針對清心福全、茶之魔手等飲料連鎖店稽查，暫未查獲違規情況。代理局長陳宏益表示，在政策上路前已加強宣導及輔導、並與業者充分溝通，許多業者都認為此規定能降低環境汙染，願意配合。

配合環保署修法針對行駛中高噪音車輛超標可直接開罰，台中市已引進移動式聲音照相設備協助執法。（環保局提供／林欣儀台中傳真）

環保局表示，包括台中市內近3000家連鎖飲料店，今年開始將全面禁用保麗龍杯及其複合材質的飲料杯、餐具，盼藉此鼓勵消費者養成自備餐具、重複再利用的習慣。

此外，環保署修正噪音管制法，今年開始將可針對行駛中的高噪音超標車輛直接開罰，稽查人員特別鎖定文心路噪音陳情熱點、架設聲音照相設計查緝，1日當天就查獲14輛車輛超標，將再透過人工、儀器雙重比對判讀並排除環境干擾等因素後，若確定違規即開罰。

陳宏益強調，為確實取締，目前已使用移動式聲音照相設備協助執法，但為確保科學儀器執法的公正，此系統須通過環保署比測驗證、每3年並須修正一次；今年也預計租賃6套固定式與2套移動式聲音照相儀器投入取締噪音車輛行列。

環保局說，聲音照相設備管制標準依道路限速而有不同規範，若速限50公里以下道路、管制標準為86分貝，速限50至70公里路段標準為90分貝，依規定在聲音照相設備設置的前方路段都會有警告標示。

(中時 )