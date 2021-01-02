蔡英文總統1日發表「元旦談話」，對於兩岸議題她表示不會冒進，也會堅守原則，北京當局只要有心化解對立，願展開對等對話。有港媒分析認為，兩岸在今年可能出現一些新的變局。

蔡英文總統元旦在總統府發表新年談話，她表示，待疫情受到有效控制時，期待兩岸人民會逐步恢復正常有序的交流，減少誤解。

並強調只要北京有心化解對立，在符合對等尊嚴原則下，「我們願意共同促成有意義的對話」。

對此，港媒《中評社》2日發表評論分析，此次元旦談話，蔡英文的講話雖然沒有新意，但重申「不冒進、願意共同促進對話」等，仍有一定的積極意義，表明台北方面已感受到兩岸關係的惡化與持續不穩定，讓台灣內部深感憂慮，也透露出新一年，各界期待兩岸能轉趨穩定。

評論指出，美國準總統拜登上台後，兩岸可能出現一些新的變數，若蔡英文能把談話的目標化為實際行動，兩岸有可能展開新的局面。

(中時新聞網)