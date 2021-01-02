網紅鍾明軒說話風格嗆辣，讓他擁有百萬粉絲追蹤，日前在Instagram抱怨桃園知名連鎖書店店員不專業，被指是公審店員慘遭砲轟，昨(1日)PO出新影片還原事件始末，再度掀起熱議。

鍾明軒透露本來想買一本書，但住家附近書店沒有庫存，為此打電話到桃園知名連鎖書店詢問，得知還有存貨時，立刻搭Uber趕過去購買，沒想到抵達現場時，店員卻告知他剛才沒聽清楚，要買的書早就沒有庫存，讓他當下相當火大，未料店員反倒跟他要求合照，當下他立刻拒絕掉頭離開，事後便在Instagram分享此事，卻遭到許多網友砲轟，為何要把這件事拿出來公審。

鍾明軒回應網友批評。（影片／Youtube）

對此，鍾明軒拍攝影片解釋整起事件始末，也針對網友留言做出駁斥，他強調為何身為公眾人物就得接受批評，就連在Instagram發文分享遇到的鳥事也不行？讓他無奈表示：「這樣也不行？不要鬧了」，更強調：「雖然世界不容許他講真話，但2021還是會繼續講下去」。

對此網友紛紛留言：「公眾人物也是平常人，明軒的反應很有風度，很客氣了」、「一群酸民以為自己最有修養，就反過來謾罵別人，難不成你們這輩子都不抱怨鳥事」、「人就是紅才會有人酸，所以酸民這種東西，看看就好」。

(中時新聞網)