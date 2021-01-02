南鯤鯓代天府國曆新年舉辦寫春聯、贈春聯活動邁入第3年，因可拿到不同風格春聯，頗受民眾歡迎。（莊曜聰攝）

廟方在民眾排隊索取春聯同時，也安排國樂表演。（莊曜聰攝）

廟方在民眾排隊索取春聯同時，也安排茶藝品茗。（莊曜聰攝）

民俗水墨畫家林晉繪製牧童騎牛迎春圖，畫工了得。（莊曜聰攝）

名列國定古蹟、有台灣王爺總廟稱號的的台南市北門區南鯤鯓代天府，2日舉辦2021辛丑迎春、寫春聯、贈春聯活動，邀請13位書法家現場揮毫，書寫1000份春聯免費贈送民眾，南鯤鯓廟總幹事侯賢遜與書法家共同寫下「風調雨順、國泰民安」等8字，期盼新年氣象，揮別疫情，也祈求景氣復甦、國泰民安。

南鯤鯓代天府發揚宗教與推廣藝文並進，每年在國定民俗五府千歲進香期都會舉辦藝文展覽，國曆新年時還會請來書法名家現場揮毫，手寫春聯送給民眾，活動從2018年開始舉辦，因為可拿到不同風格的春聯，因此頗受民眾歡迎，一早除了參拜的信眾外，也出現排隊索取的人潮，廟前廣場熱鬧滾滾。

活動一開始由南鯤鯓代天府董事長陳浚鎰、總幹事侯賢遜、書法大師黃宗義，中國書法學會理事長葉國華，龍山書社社長李瑞榮，古風書藝學會理事長王美美，花蓮慈濟醫院醫師吳坤佶，台灣守護文創董事長陳仁昌等8人一起開筆，寫下「年迎辛丑、春滿鯤江；風調雨順、國泰民安」等字祈福。

現場還安排茶藝品茗、國樂等表演節目，有茶香及悠揚樂聲襯底，書法家們在紙上寫下吉祥話，民眾拿到後，為了讓春聯快快乾，有人大口吹氣，有人則直接把鋪放在地上曬太陽，成了一副有趣景象，民俗水墨畫家林晉也露一手，當場繪製一幅牧童騎牛迎春圖，贈送給廟方典藏。

(中時 )