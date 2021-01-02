近期高股息ETF受到很多投資人青睞，通常小資族手頭資金有限，買ETF也以價格為優先考量，認為同樣投資3萬元，買2張00878看起來似乎比1張0056更划算，但真是如此嗎？專家提醒，買ETF不能只看名稱，還要充分了解投資內容標的和選股標準，就像一樣是牛肉麵，一碗300元和150元價位取決於各家配方、用料講究不同，因此投資人下手前不妨多做一點功課。

台股ETF近年熱度高居不下，市面上ETF突破200檔，尤其標榜以配發「高股息」的ETF，更深受投資人追捧。去年中募集的國泰永續高股息（00878）因為發行價只要15元，一上市規模就快速倍增席捲市場，對比老牌的元大高股息（0056）股價約30元，似乎價廉物美。

一般投資人選擇ETF時，若只看「高股息」名稱可能會陷入「都一樣」的迷思，無法充分了解ETF投資內容標的，專家表示，ETF的投資原則是追蹤指數，因此指數編製邏輯決定了ETF的報酬表現，就像牛肉麵名稱都一樣，一碗300元和150元價位，在於每家配方、用料講究不同，用餐環境感受也不同。如果吃碗牛肉麵都會Google評價，投資也應該多做功課。

專家指出，0056和00878兩檔ETF的差異可從「成分股挑選廣度」和「擇股原則」兩大關鍵來解析。一樣是名為高股息，掛牌最久、市場人氣最高的元大高股息（0056）從「台灣50」、「台灣中型100」共150檔成分股（市值前150大的台股上市公司，不含上櫃公司）當中挑選；擇股原則是預測股利率最高前30檔，並排除未配息者。

而國泰永續高股息（00878）是追蹤MSCI台灣永續高股息指數，篩選兩大原則，一是、成分股盈餘為正或ESG分數較高；二是、依照殖利率分數（25%近一年殖利率+75%過去三年殖利率）挑選過往殖利率高且穩定的前30家。據MSCI台灣永續高股息指數，2020年11月資料，目前成分股挑選來源48檔。

而0056和00878兩檔，唯一相同者在於都採殖利率加權及最終採30檔成分股。

金融股一向是國內高股息代表，近期傳出金管會為強化監理而研擬限縮金融業股息配發，若消息成真，專家提醒，以目前持股內容來看，00878金融股部位約2成，又是以過去殖利率為擇股依歸，配息率可能受到衝擊。

那到底買2張00878能否等於1張0056？如果試算00878從去年7/20掛牌以來至12/29止，實際計算2張00878與1張0056這段期間包含現金股息、資本利得的獲利率，2張00878獲利率4.9%，1張0056獲利率5.82%。

其實，依現行20元以下股票交易手續費收取最低的20元來看，光是2張00878下單成本就高於1張0056。因此，ETF股價低對投資人來說，並不見得是加分，加上零股交易上路，搭配券商的手續費1元優惠等，買進0056不再是負擔。

此外，投資人還可留意另一檔同樣擁高股息的元大高息低波（00713），依同樣條件計算，同一期間的獲利率高達11.57%。

(中時新聞網)