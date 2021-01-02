綠營網軍鬧內鬨？在臉書擁有近一萬六千名粉絲按讚的「不禮貌鄉民備份團」1日無預警發文指出，遭綠營側翼網軍指控利用贊助的集資專案發大財，文中公布募款單據以及用途，細數粉專自2019年3月以來如何幫助總統蔡英文勝選，大選期間更舉辦募款專案，贊助者有「焦糖哥哥」陳嘉行以及數位重量級人物。對於粉專近日遭網友攻擊，「不禮貌鄉民備份團」團長表示「就當我看走眼了，選前我把整個粉專能量拿去幫你們，選後換來這樣的結果，我也總算看清了，後會有期。」

「不禮貌鄉民團備份團」近日因發起社會議題贊助專案遭控先前選舉的贊助劉不明，「不禮貌鄉民備份團」團長發文指出，有些綠營側翼網軍，指控募款的金錢流向，好幾個深綠台派網友甚至將文章轉發到各社團裡面，說他對不起台灣人、利用集資騙錢，對此他公布募款照片、截圖以及收據，說明募款用途。

團長細數2019年3月起，為了幫蔡英文勝選，依靠民間的力量，辦了募款專案，請鄉民團的各位朋友們協助，將所有蔡英文比賴清德好的地方、幫台灣發聲的事件、這幾年來農委會防疫豬瘟、協助農委會宣傳政策、宣傳國防部驅逐中共軍機等「只要是能幫蔡英文反擊、加分的議題，我就拿來下廣告」。初期，向各台派粉專版主借錢週轉用於廣告，除了焦糖哥哥贊助之外，還有幾個重量級人物。

針對近日遭綠營網軍攻擊，團長指出，民進黨選舉贏了，台派大獲全勝了，我也沒利用價值了，只因為我現在一些政策沒支持你們，甚至因為挺林淑芬，有人就開始策動底下這些小粉專和側翼網軍，用這種方式來羞辱抹黑我。「就當我看走眼了，選前我把整個粉專能量拿去幫你們，選後換來這樣的結果，我也總算看清了，我們後會有期。」文末團長甚至大酸綠營網軍「一堆人罵我是時力助理柯文哲網軍，你們去找一個主動幫小英下幾十萬廣告經費的時力助理或柯網軍給我看看。」

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(中時新聞網)