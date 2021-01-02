蔡英文總統昨天發表元旦談話，尋求人民對於萊豬開放政策的體貼。但國民黨主席江啟臣質疑，照蔡英文的說法，彷彿這個政策毫無缺陷，是人民缺乏格局不了解政府的用心良苦，實際上照民進黨政府過程中無視民意，事後才要求人民的體諒，無異是甩了人民一巴掌。

江啟臣在臉書發文指出，電影《血觀音》裡惠英紅的一句「我是為你好」，讓人印象深刻。民進黨現在，更是慣用這樣的態度來面對政策上的不同意見，家父長威權心態，同樣讓人刻骨銘心。

江啟臣痛批，對於萊豬進口，蔡政府不但粗暴宣示，更是缺乏溝通，在國會封殺在野黨所有管制的建議，最後甚至否決地方政府的管理方式。無視於高達六成以上的反對民意，一路以來態度強硬，卻在法案通過後要求人民的體諒。無異是甩了人民一巴掌，還要求人民理解，這火辣的巴掌，是以愛為名。

江啟臣還說，對於勞、健保費調漲，他更要提醒蔡政府，除了財務問題，更要換位思考，以人民為出發點，思考調整時機還有做法。不論是勞保或是健保都是台灣最重要的社會保險制度之一，兩者的「財務平衡」問題，不應該淺碟的只從保費思考。全民健康保險更是撐起公衛體系還有防疫政策的基礎，更應該優先檢討節制醫療、藥物浪費的問題。而不是無視疫情對於經濟民生的衝擊，更沒有站在人民立場思考，就冒然提高保費。民進黨不願意正視健保費調整，對於人民與中小企業的負擔，還不許在野黨批評，更是凸顯民進黨的態度傲慢。

面對兩岸問題，蔡英文總統說：「處理兩岸事務，我的一貫原則，就是共同討論、找出方法、務實解決問題。」，但江啟臣表示，這讓人疑惑，民進黨政府什麼時候在兩岸問題上尋求在野黨共同討論？面對兩岸問題，蔡英文政府一貫原則，從來都不是共同討論，更多是抹紅在野黨，扣在野黨帽子，只要跟民進黨政策意見不一樣，都是對岸的同路人。

江啟臣最後諷刺的指出，依照民進黨政府的看法，討論萊豬開放，是人民要體貼政府。討論健保漲價，是在野黨過度民粹。討論兩岸問題，民進黨以外都是賣台。民進黨一切都是為你好，思來想去，都是批評者的錯！

(中時 )