白菜口感清脆吃起來清甜，是不少人喜愛的蔬菜，不過有時會發現白菜擺放一段時間後，上頭會出現一點一點的小黑斑，不少人可能誤以為是不新鮮所造成，不過，就有日本的醬菜店老闆解釋，會出現黑斑是正常的，這代表這顆白菜含有「多酚」這項營養元素。

日本醬菜店老闆日前在推特（@054758373）上分享，許多人看到大白菜上頭的小黑斑，可能誤以為是汙垢，或者是黴菌，有些人會把有黑斑的部分挑掉，甚至還有人乾脆將整顆大白菜丟掉。

不過，老闆進一步解釋，其實上頭的小黑斑是一種名為「多酚」的營養元素，很多人都誤會，若以後大家看到白菜上頭的小黑斑，可以放心食用。貼文發出後讓不少網友驚呼，「以前我曾經以為，它們是被昆蟲破壞或吃掉才會有黑斑」、「以前以為那是黴菌，就把它刮下來，只留下白色的部分料理，謝謝你教會了我新知識」。

事實上，日本綜藝節目就曾請農業專家解釋，白菜上的黑斑是因為接觸到空氣才會出現，並不代表白菜已經壞掉，反而讓白菜的營養價值更高。專家進一步指出，「多酚」原是白菜中的營養之一，但由於養分過剩而膨脹破出，之後再接觸到空氣才會變成黑色斑點。

(中時新聞網)