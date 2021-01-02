稽查萊豬，台中市政府衛生局、經濟發展局、農業局等局處，2日兵分四路前往大賣場、超市、餐廳、傳統市場等場域，針對業者使用豬肉產地標示販售豬肉情形進行稽查，共稽查74家業者計129件食品標示，同時，現場抽驗肉品檢驗乙型受體素27件，全數皆符合規定，保障豬肉產品安全性。

台中市衛生局長曾梓展表示，昨日開始市府動員至各區進行稽查與抽驗，分別有32家餐飲業稽查72件食品產地標示； 42家販售業者也稽查57件食品產地標示，總計74家、129件，結果全數合格。此外，從餐飲業抽驗12件及販售業現場抽驗15件生鮮豬肉檢驗乙型受體素，全數27件皆符合規定。

衛生局指出，除稽查以外，市府人員也於現場提醒店家標示應透明化，「豬原產地」標示應置於營業場所明顯處，或於產品外包裝上以中文標示「豬原產地」，守護消費者「知」的權利，讓民眾得以店家提供標示產地來源方便辦識、選購。

衛生局表示，台中早超前部屬五大作為捍衛市民健康，包括全國最嚴格的「無瘦肉精標章申請」、10倍查驗量能的「源頭及市場的稽查與抽驗」、豬牛肉品輸入業之「冷凍倉儲源頭把關」，主動揭露查驗結果的「萊豬牛宣導專區網頁」，並修訂「檢舉重大食品案件獎勵辦法」，鼓勵民眾舉發不法業者，如經衛生局查獲屬實並裁罰確定，將發給實收罰鍰70％之檢舉獎金。

衛生局指出，一連串的執行作為環環相扣，就是以市民為核心、符合民意需求的具體作為，堅持拒萊豬護健康的政策，獲得超過7成市民的支持，市政府動員所有局處的力量共同努力，堅持與市民站在一起，讓消費者有安心購買豬肉的地方。

(中時 )