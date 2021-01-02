林瑞華特別安排燒製新石器時代原住民陶製品複刻版。（謝明俊攝）

竹南蛇窯2日上午開窯，窯主林瑞華親手搬住第1件作品。（謝明俊攝）

封窯點火儀式須先祭拜窯公祖師。（謝明俊攝）

陶藝同好歡喜地抱著出窯作品。（謝明俊攝）

竹南蛇窯2日再度開窯，陶藝同好齊聚慶賀，期望延續竹南蛇窯生命。（謝明俊攝）

竹南蛇窯2日上午舉行開窯，竹南蛇窯藝術總監鄧淑慧說明蛇窯的歷史

竹南蛇窯2日舉行開窯，拆除隔火牆。

竹南蛇窯2日舉行開窯，拆除隔火牆。

竹南蛇窯的歷史古蹟大蛇窯，去年聖誕節封窯點火，2日上午正式開窯，窯主林瑞華特別安排從6千年前新石器時代原住民陶作複刻版，一直到未來派窯燒作品，將6千年中各時代的陶器，統統融合在同一窯內燒製，全部燒製時間長達3天2夜，最高溫度達1290度，希望藉此延續竹南蛇窯生命。

被苗栗縣政府認定為縣定古蹟的竹南蛇窯，園區內最大的大蛇窯，早年是由蛇窯老主人林添福所創建，後經第2代窯主林瑞華修整，是國內目前保存最完整，並且還可燒製陶藝的老蛇窯。

竹南大蛇窯距離上次正式燒窯已有3年，中間因遭逢林添福過世，以及林瑞華胞姐、外甥爭產風波，使得大蛇窯停擺多時，為了彰顯大蛇窯存在的文化價值，林瑞華召集關心竹南蛇窯的所有陶藝同好，從3個月前開始籌辦這次窯燒活動。

林瑞華指出，大蛇窯因可容納的陶藝作品量非常大，要經相當的準備，無法輕易燒窯，所以平日他的作品，多使用園區內另外一座較小型的「瑞華窯」來燒製，這次籌畫啟用大蛇窯，他事先檢視、修補窯壁，就花了3個月時間，準備工作非常慎重。

林瑞華這次啟用大蛇窯，特別安排有多位陶藝同好現代柴燒作品，並在月前舉行一系列授課活動，內容以林添福的米缸為主題，讓同好實際學習老窯主的傳統手藝。另有一個主題是來自台南地區挖掘出來「大笨坑」平埔族文化的陶製品複刻版，將6千年前陶品與現代及未來派的柴燒陶藝，結合在同一窯內燒出，利用窯頭及窯尾不同溫度的掌控，燒出不同世代的陶作，也是國內柴燒陶藝少有的創新之舉。

大蛇窯點火、拜窯公的儀式，是在去年聖誕節傍晚開始，窯火整整燒了3天2夜，窯火在第24小時就來到了預計的1250度高溫，最終最高溫達到1290度，全天候地由專人輪流看管添柴，再經過近一個星期的降溫後，2日上午正式開窯。

大蛇窯在林添福主持的年代，就廢棄許多傳統窯場的規矩，例如，不准女性入窯，甚至爬上窯頂等規矩，林瑞華繼承老父遺緒，同樣以傳承陶藝不分男女，所以男女都可進出蛇窯，無所限制。而這次點火拜窯公，除了原本蛇窯內供奉的羅文、羅明2位祖師爺以外，還將林添福列為窯公入祀，以求傳承之意。

這次燒窯過程中，因林瑞華調整窯內火孔數量得宜，所以窯火均勻，省卻不少木材，只燒掉約3噸木材，比起上次燒掉4噸半節省許多，並且窯火燃燒完全，幾乎無黑煙排出，再次印證林瑞華倡導環保柴燒的理念。

2日上午，在數10位陶藝同好的見證下，由林瑞華親自敲下隔火磚，一一拆除隔火磚後，將窯頭的高溫陶藝作品一一搬出蛇窯，另外，林瑞華親自檢視窯尾仿製新石器陶品複刻版，結果非常好，部份作品將會在新北市鶯歌陶藝節中展出。

(中時 )