許多愛美人士為了追求乾爽，願意花錢去醫美診所雷射除毛，但有部份的人卻自卑毛量太少，甚至影響到房事！命理老師詹惟中日前在節目自爆私處毛少，每次跟女伴恩愛時，只要對方開燈就會慌張地找內褲。

詹惟中在節目《小明星大跟班》說自己的私密處毛量稀疏，每次去洗溫泉都要挑半夜或清晨人少的時候去，一旁的來賓李妍瑾忍不住插話：「你要這樣想，如果有些毛太多，連那個都看不到才可憐吧！」笑翻現場所有人，但詹惟中還是覺得自卑，年輕交女朋友的時候，怕對方看到自己毛少，都要關燈才能做那檔事，「她一開燈我就趕快找內褲！」特殊的行徑讓其他來賓大呼太誇張。

對此心理學家Wendy能體會詹老師「心理變態的感覺」，她指出就像一隻公雞本來雄赳赳氣昂昂，後來一毛不剩真的會出人命，詹惟中聽了拚命地點頭說對，Wendy指出體毛多少跟男性賀爾蒙有關，除了毛量，醫學上更重視形狀，「正常男性體毛應該要尖端朝上，女性剛好顛倒過來」。

主持人Sandy好奇地繼續發問：「它的意義是什麼呢？」Wendy解釋：「我們在子宮胚胎發育時，我們都有XY、X和Y的基因，它的體毛形狀就已經不太一樣了，如果要做跨性別手術的話，我們都要去評估的」超專業的回答讓吳宗憲不禁大讚：「這麼鳥的問題，你可以回答得這麼醫學，非常的令人敬佩啊！」

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(中時新聞網)