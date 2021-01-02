苗栗縣山坡地面積占全縣土地約86％，山坡地整地開發須提前擬具水土保持計畫向縣府申報，若符合水土保持計畫審核監督辦法第4條規定，則不須事先申報，水利處指出，許多民眾不諳法規，避免申請程序無所適從，已修訂「免擬具水土保持申請」申請書，即日起供民眾填寫、參考。

水利處指出，依現行法規有3情況不須辦理水土保持申請，但其中規定「經營農場或其他農業經營需要修築園內道或作業道，路基寬度在2.5公尺以下且長度在100公尺以下者」，以及「其他因農業經營需要，依水土保持技術規範實施水土保持處理與維護者」，須經縣府同意後才能施工，並接受監督與指導。

苗栗縣政府修訂「免擬具水土保持申請」申請書，即日起供民眾填寫、參考。（苗栗縣政府提供／巫靜婷苗栗傳真）

水利處因此修訂「免擬具水土保持申請書」供民眾參考，符合上述2類情況，可填寫此申請書辦理。實施農業經營所需之開挖植穴、中耕除草等作業，則無須提出水土保持書件即可實施。不過水利處強調，免申報是指地表上一般農耕除草，雖屬農業使用卻涉及整坡（地）作業之地表下擾動，還是得申報。

簡言之，只要使用重機具全面剷除植被，開挖地表下根莖處，使土質鬆軟，還是得事先提出水土保持申請。

苗栗縣簡易水土保持申報件數年平均約600多件，其中約有400件屬於農業使用，水土保持科表示，實務上，一般農耕除草與整坡作業難區分，一般農耕除草可能因衛星攝影，或民眾反映疑似開挖行為而受到檢舉，所以建議民眾於作業前、中、後拍照存證，並確實無開挖整地，保全自身權益。

民眾若有不明之處，可先洽詢水利處水土保持科再進行作業，山坡地未經申請違法整地，依《水土保持法》，最重可罰30萬元。

(中時 )