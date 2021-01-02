前些年高雄登革熱疫情相當嚴峻，更奪走不少寶貴性命。不過，高市衛生局統計，去年本土個案罕見出現0件，寫下20年新紀錄，境外移入有10件；防疫團隊在面臨新冠肺炎的雙重壓力下，透過集中檢疫所、防疫旅館等加強環境控制得宜，才弭平登革熱之亂。

近年高雄登革熱防治將「決戰境外」列為重點，衛生局指出，登革熱感染者逾8成無發燒等症狀，面對來自登革熱疫區國際移工、漁工全面執行登革熱快篩，去年12月初也有1例確診。針對有發燒症狀者，除採檢新冠肺炎外，也一併進行登革熱檢驗，務求防疫滴水不漏。

去年高市本土登革熱為0，創下20年新紀錄。針對防疫旅館及移工宿舍掛設高效能捕蚊燈，進行成蚊密度監測。（高市衛生局提供／柯宗緯高雄傳真）

衛生局分析，歷年9月到12月為高雄登革熱流行高峰，針對國際移工、漁工入境後居住檢疫的集中檢疫所、防疫旅館環境，強化環境控制、病媒蚊監測及外籍檢疫者的登革熱快篩，有5名境外移入個案，就是在高雄市檢疫處所確診。

衛生局針對外籍移工檢疫處所環境定期清消、噴藥外，普設「高效能捕蚊燈」，另組織「孳清專家小組」邀請以洪萬世老師為首的國寶級孳清專家群，巡查社區中難以發現的隱藏性孳生源，降低傳播風險。

另外，在14天居家檢疫後的外籍勞工、漁工，衛生局提供「防疫暫居所」免費住宿3天，安排指定醫院執行公費新冠肺炎採檢。對於原來在外縣市完成居家檢疫的外籍勞工、漁工，也由指定醫院執行登革熱快篩，全面防堵防疫破口。

(中時 )