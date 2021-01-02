苗栗縣首個自辦都更案，基地座落在竹南鎮守法上，將興建連棟式住宅。（謝明俊攝）

苗栗縣首個自辦都更案，日前舉行動工典禮。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣首個自辦都更案，日前舉行動工典禮，苗栗縣副縣長鄧桂菊（中）出席動工典禮。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣竹南鎮是苗栗最早開發的城鎮，鎮內有許多古老建築，缺乏活化再利用，因此，縣府及鎮公所積極推動自辦都更，來逐步更新鎮內街道景觀，讓老城鎮有新面貌，位在竹南鎮守法街的這椿自辦都更案，歷經相關程序完成後，終於在日前動工，成為苗栗首件自辦都更成功的案例。

這件苗栗首椿自辦都更案，是位在竹南鎮中港里守法街，都更土地面積約為4,195平方公尺，共有3塊，分別位在守法街兩側，距離縣定古蹟慈裕宮及中港老街不遠，目前基地內仍有部份計畫道路未開闢，交通條件不佳，土地呈現低度利用，並且建築物多已老舊失修，所以才被選定規畫成自辦都更案。

這件自辦都更案是在2018年3月核定，為促成本案，縣府與鎮公所等單位先後從2018年10月起，多次針對基地範圍內土地爭議、建物占用清除、道路設計與施工及民生管線等相關議題，舉辦多次協調會，並於2020年底核發建築執照，廠商於去年12月30日舉行動土典禮，具有相當指標意義。

本案規劃將興建連棟式透天住宅及公寓，含1樓店鋪，共有37戶，可活化都市土地再開發利用，並帶動周邊地區的老街活化，都市再生需求，全案預計將於2022年5月完工。

苗栗縣政府工商發展處指出，內政部於去年修正都市更新及都市危險及老舊建築物加速重建條例等相關法令，為加速老屋重建，縣府更積極推動除台北市外第一個辦理危老推動師認證制度，迄今已有119名危老推動師，目前已核定9件重建計畫，縣府期望以都市更新及危老重建兩大政策雙管齊下，全面改善縣內老舊都市景觀。

(中時 )