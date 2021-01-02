含萊克多巴胺的美國豬肉於元旦正式開放進口，有業者以使用台灣豬為由，藉機調漲便當價格，引來各界砲轟。藥師林士峰指出，因政府開放進口的萊豬只標示產地，而店家也無法告訴消費者以前使用的進口豬未來會不會有萊劑，只好增加成本使用確定不含萊劑的台灣豬，成本增加，自然就會推高售價。

林士峰今(2日)在臉書上表示，他這次想試著分析，為什麼有的店家會因為政府進口萊豬，導致漲價。他指出，因為2020年以前，所有的進口豬肉，都是不含萊劑的狀況，所以每個店家都能放心的使用任何一個國家的豬肉，也不會有含不含「萊」的問題。

林士峰指出，我們的政府，在2021年1月開始，進口可能有含「萊」的豬肉，但是只標產地，而這導致消費者只能確定本土豬肉不含萊劑，而市場給予的答案，大部份的民眾，都不希望吃到萊豬。

林士峰分析，原本用不含萊劑進口豬肉的店家，在沒辦法肯定的告訴消費者，他之前用的進口豬肉，在未來含不含萊，只好增加成本，去使用確定不含萊劑的本土豬肉，成本先增加了，自然賣價就會增加。

最後，林士峰也說，未來會不會因為換本土豬肉的店家變多，導致需求增加而讓本土豬肉漲價，則是我們未來值得再觀察的地方。

我這次想試著分析，為什麼有的店家會因為政府進口萊豬，導致漲價。 因為2020年以前，所有的進口豬肉，都是不含萊劑的狀況，所以每個店家都能放心的使用任何一個國家的豬肉，也不會有含不含『萊』的問題 但是，我們的政府，在2021年1月開始，進口... 由藥師林士峰發佈於 2021年1月1日 星期五

(中時新聞網)