衛福部規定從今年起提供餐飲場所應標示肉品來源國，為了避免引發消費者疑慮，許多業者紛紛改用國產豬肉，但也傳出有業者改採國產豬後漲價，但從事肉品進口的中華民國禽肉發展協會榮譽理事長李春來，因為規格等問題，便當業者大多原本就使用國產豬，「業者只是要找個理由漲價而已」。

據中央畜產會統計指出，1月1日毛豬價格均價達72.48元、相較上周均價69.72元有明顯增幅，也較去年同期均價66.87元增加甚多，農委會則認為，如果業者紛紛改採國產豬、價格應只會小幅波動，本月則已協調多供應2萬頭豬、整體可達61萬頭豬以穩定毛豬價格。

中華民國家畜肉類公會全國聯合會秘書長袁仁琦表示，去年價格下滑原因還有包括非洲豬瘟，導致消費市場豬肉接受降低，而近期的確因為萊豬問題，導致許多消費者轉而向溫體豬市場靠攏，「畢竟溫體豬不會有進口的」，而雖然近日毛豬價格有上漲，但後端零售價並未調整。

李春來說，目前進口豬肉大多提供給如加工業者使用，原本提供給便當業者的就很少，何況目前毛豬價格每公斤約70元，相較8月上旬的80元仍有距離，業者只是要找個理由漲價而已，與進口豬肉沒有什麼關聯；袁仁琦說，如果該家便當業者原本就使用國產豬，現在漲價就不合理。

(中時 )