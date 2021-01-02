新冠肺炎疫情重創全球，現在還衍生「肉體抵房租」的怪異社會現象。英國媒體發現，許多年輕女性因為疫情陷入收入危機，被色房東要求以「肉體抵房租」，記者深入調查發現，從去年3月起已有超過3萬名女房客受害，年齡以18至25歲居多。事件爆發後引起各界重視，這些無良房東一旦被抓到，得坐7年牢。

英國《每日郵報》的女記者假扮尋找租屋處的單身女大生，宣稱因為受到疫情影響，沒有任何收入，但希望能夠租到便宜的地方落腳，竟然招來20名色房東接洽，其中有55歲前空軍官員、28歲海關職員和職場退休族。

這些色房東與記者喬裝的女房客接洽時，大多數人都會要求先看一下女大生的「美照」，詢問三圍等細節。租屋條件則是以「肉體抵房租」，每星期陪睡1次至2次就可以減免租金或無租金住房。部分色房東甚至願意加碼，提供零用錢、手機和房車。這些讓無收入女性看起來優渥的條件，講白了就是要女房客為房東提供性姓服務。

報導還指出，這些色房東從去年3月起就在英國著名的租屋平台上，PO出租屋廣告，吸引年輕女房客。報導中說，已有超過3萬名的英國年輕女子受害。但要求獻身抵房租的行為已經違法，這些無良房東一旦被抓到，可處7年有期徒刑。

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(中時新聞網)