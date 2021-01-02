今年元旦連假4天，但受到疫情影響，民眾無法出國。台灣虎航與易飛網推出「起飛迎新年、台虎元旦號」限量微旅行，號召120名北部民眾，從桃園機場出發，途中飛越日本宮古島上空，最後降落高雄小港機場。高市觀光局也派員熱情迎接，鼓勵更多「北客南送」活絡觀光。

高市觀光局指出，據交通部統計，「類出國」體驗行程迄今已飛航27班次、吸引超過5000人次參與，這次「台虎元旦號」為國內首架從桃園飛往高雄的微旅行包機航班，除升空遠望日本國土外，再繞道國境之南，最後飛抵溫暖港都。

台灣虎航推出限量微旅行， 120名北部民眾近日從桃園國際機場出發抵達高雄小港機場。（柯宗緯攝）

台灣虎航推出限量微旅行， 120名北部民眾近日從桃園國際機場出發抵達高雄小港機場。（柯宗緯攝）

觀光局表示，這百人旅遊團會在高雄旅遊觀光、購物住宿，有完整旅遊真實感，台灣虎航感受南台灣熱情，也期待在疫情結束前，發展成為熱賣商品，多多送客到南部。

觀光局提到，為歡迎新年首批來自北部旅客，延續去年9月「高雄桃園雙潭交流」的熱度，高市府特地準備高雄十大伴手禮名產，還有住宿優惠券、玩轉高雄優惠手冊，包含30多個商家優惠折扣券，讓旅客一玩再玩。

觀光局也推薦旅客前往高雄港邊踩點最新地標—高雄流行音樂中心及大港橋，1月3日前每晚在愛河灣還有「跨百光年」光影展演秀，高雄捷運美麗島站、中央公園站亦有精彩燈光秀。

(中時 )