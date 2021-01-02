竹南鎮歲末迎新關懷銀髮樂齡公益音樂會 17:192021/01/02 中時 謝明俊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 竹南鎮公所2日下午在大厝社區活動中心舉行銀髮族公益音樂會。（竹南鎮公所提供／謝明俊苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 竹南鎮公所2日下午在大厝社區活動中心舉行銀髮族公益音樂會，現場有折汽球活動。（竹南鎮公所提供／謝明俊苗栗傳真） 竹南鎮公所2日下午在大厝社區活動中心舉行銀髮族公益音樂會，鎮長方進興到場祝賀長輩們新年快樂。（竹南鎮公所提供／謝明俊苗栗傳真） 竹南鎮公所為關懷鎮內銀髮族身心健康，2日下午在竹南鎮大厝社區活動中心舉辦，銀髮族樂齡公益音樂會，特別邀請新北市新莊瘋薩客樂團前來表演，為竹南銀髮族及長青者，提供多元化休閒活動，以增進身心靈健康。 這次公益音樂會，是在2日下午15時，在大厝社區活動中心舉行，除了現場薩克斯風表演與親子造型氣球活動外，還有免費紀念品及銀髮族獎歡唱等精采活動，讓男女老少都能盡情參與！ 屏東啟動低溫關懷 養殖業防寒 跨年送暖 臺灣企銀贊助成立新竹首家銀髮樂齡學堂 (中時 ) #公益音樂會 #銀髮族 #竹南鎮 #關懷 #歲末 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中華郵政挺小農 i郵購關懷農產行銷首推美濃木瓜 21:492020/12/31 財經 關懷孤老結業式 90歲長者熱舞 04:102021/01/01 地方新聞 台灣省會計師公會歡慶70周年 04:102020/12/31 全球財經 一銀推廣社會關懷 志工送暖十年不斷 04:102021/01/01 全球財經 竹南君毅中學 歲末愛心義賣園遊會 16:592020/12/31 寶島 李康生飆戲吳鎮宇與風搶快 04:102021/01/02 娛樂新聞 臺企銀送暖 利挺新竹銀髮學堂 04:102021/01/01 全球財經 退休理財術－目標風險組合基金 讓樂齡安養變簡單 04:102021/01/02 產業特刊 結合公衛長照 屏東新衛生所啟用 04:102021/01/01 地方新聞 本波寒流逐日減弱 這天北台轉濕涼有雨 11:192021/01/01 生活 新竹縣長楊文科指萊豬地方條例牴觸中央 將提釋憲 14:192021/01/01 生活 寶島熱門新聞 台南梅嶺梅花開了 六甲落羽松也轉紅 - 寶島 苗栗首件自辦都更案日前動工 - 寶島 復興角板山行館元旦開園 雪白梅花枝頭綻放迎客 - 寶島 文化弘揚佛法！佛光緣美術館台中館夏荊山菩薩名作開展 - 寶島 獨》前立委蕭景田拆屋獻地蓋廟 外型曝光民眾驚呼：像飯店一樣 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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