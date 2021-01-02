竹南鎮公所2日下午在大厝社區活動中心舉行銀髮族公益音樂會，現場有折汽球活動。（竹南鎮公所提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南鎮公所2日下午在大厝社區活動中心舉行銀髮族公益音樂會，鎮長方進興到場祝賀長輩們新年快樂。（竹南鎮公所提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南鎮公所為關懷鎮內銀髮族身心健康，2日下午在竹南鎮大厝社區活動中心舉辦，銀髮族樂齡公益音樂會，特別邀請新北市新莊瘋薩客樂團前來表演，為竹南銀髮族及長青者，提供多元化休閒活動，以增進身心靈健康。

這次公益音樂會，是在2日下午15時，在大厝社區活動中心舉行，除了現場薩克斯風表演與親子造型氣球活動外，還有免費紀念品及銀髮族獎歡唱等精采活動，讓男女老少都能盡情參與！

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