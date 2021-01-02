來自泰國的15歲「音樂精靈」蓋兒（Gail），今（2日）在後台咖啡舉辦「My Dear Friend」人生首場音樂會。在會前記者會上，師兄陳零九站台助陣，兩人合唱〈天黑請閉眼〉，陳零九稱讚蓋兒很有潛力、跟她合唱的感覺很特別，他笑說「其實我可以生她了？像跟女兒唱歌的感覺。」蓋兒也把握機會向師兄邀歌「可以幫我寫歌嗎」。

蓋兒今在音樂會上演出曲目大部份是中文歌曲，像是〈情非得已〉、〈刻在我心底的名字〉等夯曲，特別的是，她也選唱了民歌〈看我聽我〉，相當清新動聽，經紀人事先講解民歌的涵意給她聽，她利用隔離期間苦背歌詞，準備了至少一個月，她也自彈自唱最新創作歌曲〈My Dear Friend〉，以及最喜歡的歌曲〈你為了我撐把傘〉，獲得全場掌聲。

蓋兒日前趕場台北、彰化跨年晚會，元旦又到台中麗寶演出，談到這次來台印象深刻的事，她說是隔離期間遇上大地震，「我覺得很可怕，出關後第一件事就是去廟裡拜拜」，而跨年夜又遇上霸王級寒流，「我貼了5個暖暖包，在肚子、胸口、背後」，而她唱完彰化跨年晚會後，在車上用手機觀看101煙火，迎接新年。

她這次來台一個多月，除了舉辦音樂會和歌迷見面，也向阿弟仔、陳君豪等知名製作人請益，獲得許多寫歌的啟發跟方法讓她可以回去練習，媽媽陪她一起來台，爸爸在家照顧哥哥和弟弟，平常在家常跟哥哥吵架的蓋兒，這次離家這麼久，竟然開始想念哥哥跟弟弟，買了牛軋糖要帶回去給他們吃。而她明天返回泰國後還要再隔離14天，正好可以專心準備即將到來的學校考試，她也希望暑假再來台灣推出新作品跟大家見面。

蓋兒今記者會，陳零九送上自有品牌NINE THEORY設計師繪製的蓋兒Gail人像「客製化悠遊卡」禮物。（滾石唱片提供）

蓋兒Gail今在台北後台咖啡舉辦「My Dear Friend」音樂會。（滾石唱片提供）

蓋兒今在音樂會上自彈自唱相當動聽。（滾石唱片提供）

(中時 )