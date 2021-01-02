新黨提議成立兩岸防疫泡泡，透過採檢、承認疫苗，台商往來省去隔離，對此，指揮中心發言人莊人祥今（2）日表示，全球疫情仍嚴峻，遼寧、北京也都有疫情傳出，目前還不適合推動防疫泡泡。

新冠肺炎疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心除了宣布停止所有專案泡泡，也針對2020年12月13日後有英國旅遊史的入境者展開回溯居家檢疫期滿採檢。

指揮中心發言人莊人祥表示，符合資格的入境者共有216人，其中已有140人檢疫期滿、76人檢疫中，檢疫期滿者共有123人已採檢、115人陰性、8人檢驗中，另有17人待採檢。

為防範英國變種病毒，泰國要求國內航班班機上禁止飲食。莊人祥指出，航空公司在沒有變種病毒疫情時，早已祭出相關措施，以往飛機上都可以吃到熱騰騰的餐點，現在都僅提供即食餐點，盡量避免使用到刀叉，但他國做法也可提供國內航空公司參考，與民航局研議是否朝此方向規劃。

(工商 )