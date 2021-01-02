邱振哲以一首〈太陽〉反轉出道17年音樂人生，他今辦演唱會邀孫盛希、許莉潔擔任合唱嘉賓，年過30、單身3年的邱振哲坦言想談戀愛，被孫盛希虧說：「他新年新希望寫『忍』，是這個意思（忍住不談戀愛）吧！」問邱振哲平常如何「忍」住排遣寂寞，他笑說：「演唱會上有一首歌唱到『周末夜晚感到空虛』，我想是這種感覺吧！人難免會有情感需求，平常只能靠打電動、追劇來排遣寂寞。」

說到要「以聲相許」來報答孫盛希、許莉潔來站台的邱振哲，要不要也「以身相許」一下？喜歡個性獨立、知道自己想要什麼、有行動力女生的邱振哲，對身旁兩位才女稱讚有加，而左擁右抱大享齊人之福的邱振哲被問到對兩位女聲的感覺，他傻笑說：「兩位都是好朋友。」不過因跟孫盛希認識很久了，他直言欣賞孫盛希，還笑說：「你都不知道我暗戀你六年了。」孫盛希則回喜歡他橘色的髮色，被現場工作人員虧說：「原來希希不是喜歡邱邱的人而是喜歡他的髮色。」

邱振哲今與孫盛希、許莉潔揮毫寫毛筆字。（益極娛樂提供）

邱振哲音樂生涯一直浮浮沉沉，直到四年前才靠〈太陽〉鹹魚翻身翻紅，不僅在抖音創下七億點擊率，歌手翻唱版本更不計其數，連金曲歌王蕭敬騰都翻唱過，YouTube更在去年一整年點閱率翻三倍，從原本的破千萬點閱到現在已經破三千萬點閱，版稅收入更一舉突破七位數字；回顧邱振哲四年前辦第一場演唱會時，付完彩排練團費用後身上只剩兩塊錢，如今〈太陽〉版稅賺滿滿，問到版稅是否有近千萬？他笑笑沒否認：「說八位數太誇張啦！」邱振哲補充說：「雖然有版稅收入，但這四年我其實把錢都投入發EP、做專輯、辦演唱會，所以也沒存到什麼錢，不過至少生活無慮啦。」

出道17年的他坦言最大的遺憾之一就是至今還沒有機會唱跨年，他表示：「演出了這麼多年還沒有機會真正唱過跨年場的演出，每次跨年看著台上在演出的歌手朋友們都覺得，希望自己有一天也能站上那個舞台，本來以為今年應該很有機會，因為很多活動公司來詢問我跨年的場次，但最終還是落空。只能持續努力，期待明年我也能在跨年場的舞台上演出給大家聽。」

而邱振哲今年跨年夜選擇跟朋友待在家看著自己的偶像五月天的跨年直播演唱會一起倒數大喊新年快樂，對於邱振哲來說，五月天主唱阿信是他一直堅持做音樂的動力，尤其〈憨人〉這首歌影響更大，曾因沒錢、事業被冷凍等低潮而患憂鬱症的他表示：「〈憨人〉陪伴我度過人生最灰暗的時光，而且我在當街頭藝人時，曾經唱這首歌唱了四個小時，讓大家聽到我的聲音。」

(中時 )