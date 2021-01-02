萊豬未進國產豬先漲價？ 消保處持續關注 17:392021/01/02 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 從昨天起含萊克多巴胺豬肉可以合法進口，但卻傳出萊豬還沒進來，欲使用國產豬的業者卻先漲價。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 從昨天起含萊克多巴胺豬肉可以合法進口，但卻傳出萊豬還沒進來，欲使用國產豬的業者卻先漲價，對此，行政院消保處簡任消保官王德明表示，雖然已開放含萊克多巴胺的肉品可以進口，但尚未有進口的肉品，目前市場上也無太大的波動，但仍會持續關注。 開放萊豬國產豬飆漲？ 農委會：1月毛豬將較去年多供應2萬頭 萊豬進口 國產豬恐撐不久 獸醫爆：已有農民賣豬舍 (中時 ) #萊豬 #國產豬 #漲價 #持續關注 #進口 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 羅智強為何針對萊豬6立委 朱學恒神解析背後算計 15:302021/01/02 政治 萊豬地方自治條例無效 葉元之轟：獨裁的證據 09:092021/01/02 政治 地方拒吃萊豬被指違憲 名醫提3數據打臉政院 12:202021/01/02 生活 國產豬便當漲10元惹議 侯友宜霸氣宣示：嚴格查察 11:312021/01/02 政治 蔡總統稱謙卑盼國人體諒引萊豬 賴士葆五問蔡特勒「謙卑」？ 10:192021/01/02 政治 萊豬侵台 總統謙卑請國人體諒 陳揮文反嗆一句話 12:122021/01/02 政治 台灣豬便當漲10元業者GG了 消保官登門查價 14:592021/01/02 政治 豬標章搞不定 黃創夏酸蘇內閣額頭該貼8字標章 08:052021/01/02 政治 給吃萊豬再漲健保 楊瓊瓔轟：民進黨不只獨裁還吃人夠夠 07:182021/01/02 政治 蔡稱最謙卑的心請國人體諒 侯友宜：萊豬進口已是不爭的事實 11:542021/01/02 政治 萊豬元年元旦 民眾吃肉心驚膽戰 標章貼滿也嘸效 小吃攤生意慘掉3成 04:102021/01/02 焦點要聞 生活熱門新聞 12款水餃熱量排行榜曝光 沒想到這口味意外雷 - 生活 板橋燒臘店「用台豬」漲10元被罵翻 老闆曝原因：我是不得已的 - 生活 下周恐又有寒流 低溫挾水氣 專家曝這天濕冷到崩潰 - 生活 溫泉飯店1晚8千「刷卡秒變9萬」 女大戰訂房網10天結局曝 - 生活 政院砸20億營養午餐吃台豬 吳思瑤：國家帶頭 愛用國貨 - 生活 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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