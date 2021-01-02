從昨天起含萊克多巴胺豬肉可以合法進口，但卻傳出萊豬還沒進來，欲使用國產豬的業者卻先漲價，對此，行政院消保處簡任消保官王德明表示，雖然已開放含萊克多巴胺的肉品可以進口，但尚未有進口的肉品，目前市場上也無太大的波動，但仍會持續關注。

(中時 )