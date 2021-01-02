新版「外來人口統一證號」比照國民身分證字號編碼改版，2日換發，保留第1個英文字作為地區別，第2碼為性別，8代表男性，9代表女性，國發會表示，改版後外國人在台訂票、網購或申辦證件都更便利。

國發會說，外國人士之後在台訂票、網購或申辦證件都更便利；內政部則預計，有近百萬外來人口受惠。

國發會2日發布新聞稿指出，過去常接獲外籍人士、歐洲在台商會及美國商會等團體反映外僑居留證證號與國民身分證字號格式不一，造成生活不便，主管機關已要求各大平台包括大眾運輸、網路平台、便利商店機台在內，不得拒絕輸入外僑居留證證號。

同時要求外僑居留證的效力等同護照，外籍人士在台辦理銀行開戶、到電信公司申請門號時，只需拿居留證及具辨識力的第二身分證明文件如護照、駕照或健保卡就可辦理。

國發會表示，為了讓外國人將台灣視為第2個家，2年多來和各部會協商、討論，決定統一格式，將新版「外來人口統一證號」比照國民身分證字號編碼。

新版居留證號保留第1個英文字作為地區別，第2碼會從英文字改為代表性別碼的數字8或9，後面接身分碼及流水號，2日起換發。

(工商 )