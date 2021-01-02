英國更具傳染力的變種病毒發威，英國人這個聖誕、新年假期不平靜，新增病例如海嘯般激增，倫敦一間醫院甚至宣布進入「災難狀態」，另一間醫院則警告瀕臨無法治療非新冠患者的狀態。

變種病毒發威，英國新冠病例暴增，倫敦醫院負荷瀕臨臨界點。

綜合英國《太陽報》（The Sun）、美聯社報導，英國每日新增新冠病例如「海嘯」般激增，2020年最後一天新增55,892例確診創紀錄，昨（1）日增加53,285例確診，過去4天英國每日新增病例都超過5萬例，數字較前一周倍增。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）全球疫情統計，截至台灣時間今（2）日17時，英國有將近255萬人染疫，染疫人數在歐洲地區僅次於法國；死亡人數約為7.4萬人，有機會超越目前位居歐洲第一的義大利。

英國疫情爆炸，報導指出和更具傳染力的變種病毒脫不了關係。

耶誕新年假期，倫敦醫院為了醫治新冠患者疲於奔命，皇家倫敦醫院（Royal London Hospital）給員工的內部郵件指出，「我們現在已進入『災難醫療模式』（disaster medicine mode），我們再也不提供高標準的重症照護，因為我們沒辦法提供」，「在狀況好轉前，事情會更糟糕。」

倫敦大學學院醫院NHS基金會信託（University College London Hospitals Trust）甚至警告，醫院負荷量已經來到無法救治新冠肺炎以外病患的臨界點。

數據顯示，英格蘭地區將近半數主要醫院收治的新冠患者比春天第一波疫情時更多，許多醫院病床數幾乎滿載，護士、供氧設備嚴重不足，急需外援。

(中時新聞網)