周予天日前偕師妹鄭心慈一起赴花蓮跨年表演，一行人收工驅車在回程路上，以為會在保母車上倒數跨年，結果尿急的大家，在車子一開下蘇花改山路，終於看到一家超商時，大家忍不住爆衝的尿意忙著搶廁所，尿完後聽到煙火聲，才驚呼「已跨年」，在不經意的解放過程倒數迎接新年，大伙兒打趣笑說「遇水則發」。

他在新歌〈放大鏡〉MV中飾演科技世界的複製人，為了應付大量武打、逃脫動作的拍攝需求，他事前接受專業武行訓練，但正式拍攝時，一個掙脫奔跑的動作，卻讓他不小心拐到腳掛彩，他擔心拖延團隊時間，忍痛撐著把MV拍完，又打又跑兼滾動，還載歌載舞，殺青後，周予天的右腳踝整整腫了一個禮拜才消；幸好他求學時是運動健將，平時又酷愛運動，敏捷身手將傷害減到最輕，醫生也說他幸運，沒有傷到筋骨。

周予天日前拍攝新歌MV。（星空飛騰提供）

周予天日前拍攝新歌MV。（星空飛騰提供）

他在MV裡穿吊嘎跳舞、翻滾，露出結實的臂膀、性感的舞姿，當下被譽為「Flow的費洛蒙」，更厲害的是，周予天帶dancer群舞時，身穿的刷白牛仔裝totally敞開，隨奮力舞動放送胸膛大肌肌，牛仔褲鈕扣被腹肌逼到快爆開，現場眾人大呼Sexy；〈放大鏡〉歌詞乍聽起來是面對酸民、演藝圈生態鏈的反擊，可骨子裡其實是對自己的反思；周予天說：「這首歌是希望身在網路世界的我們，可以多點愛與包容，去取代那些傷人的冷嘲熱諷。但願放大鏡是個檢視自己的工具，而不是看到醜陋人性的一面鏡子。」

(中時 )