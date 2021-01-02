美國白宮國安會（NSC)今天凌晨在推特讚揚台灣開放含萊劑美牛美豬進口，並期盼加強美台經濟關係，顯示他們對此事的重視，也轉為蔡政府的沈重壓力。至於蔡政府為何搞得定最難搞的防疫，卻搞不定萊豬進口呢？台灣民意基金會董事長游盈隆直指，是因為長期藍綠惡鬥，兩大黨支持者已被訓練成萊豬不能吃的刻板印象；加上民進黨進口萊豬決策倉促，未能和民眾適度溝通，當然引起大反彈。

游盈隆今天在臉書分析說，首先要搞清楚為什麼台灣人強烈反對萊豬進口，原因很多，有長期的因素，也有短期的因素。長期的因素，簡單來說，就是台灣長期藍綠政黨惡鬥，國民黨政府要開放有瘦肉精的美牛進口，民進黨就起來激烈反對；等政黨輪替後，民進黨政府要開放有瘦肉精的美豬美牛進口，國民黨就起來激烈反對。

游盈隆首先直指長期因素，過去差不多10多年的期間，不只兩大黨的支持者都被訓練成，萊豬和萊牛很毒不能吃，吃了對健康會造成傷害，對一般社會大眾也造成「萊克多巴胺美豬」不能吃的刻板印象，如此一來，反對含瘦肉精美豬進口就變成台灣社會共識，造成不論哪一黨政府施政上很大的難題和困擾，變成社會進步的阻礙。總之，個人造業個人擔，兩大黨對所造的業，都需負起責任。民進黨現在是執政黨，無法有效說服民眾接受萊豬進口，這是「種瓜得瓜，種豆得豆」的因果報應。

接著是短期因素，游盈隆表示，總統蔡英文這次開放美豬決策，由於事起倉促，程序上的確沒有事先照會國會和在野黨，也沒有事先和社會大眾做適度溝通。之前指責馬政府開放美牛沒做的事情，現在自己也犯一樣的錯誤，當然引起社會很大反彈。

他認為，不論蔡政府宣步開放含瘦肉精美豬的目的有多神聖，會怎樣提高台灣的國際地位、跟國際接軌、或者是促進台美經濟貿易關係，在政策形成的手段面和程序面，該檢討的很多。照理說，整個執政團隊姿態應放低放軟，謙卑地跟人民說明、請求人民諒解才對，但實際上卻非如此。

游盈隆表示，蔡總統的元旦談話，終於從嘴裡吐出「要請求人民體諒」，但時間已經過了4個月，遲來的道歉，看來已經無濟於事；因為反萊豬聲勢已經坐大，大火已經燒起來，要撲滅恐怕很困難。

網友回應說，「台灣是一個民主國家，如果這個命題是真，總統就沒有權利獨斷決定萊豬進口。」、「所以8月的公投會是人民最終的決定。」

[續前題] 為什麼蔡政府可以搞定最難搞的防疫工作，卻搞不定萊豬進口爭議？(三） -------------------------------------- 解釋台灣傑出的防疫表現 ... 由游盈隆發佈於 2021年1月2日 星期六

(中時新聞網)