大陸近期傳出一起人倫悲劇，一名老父親因為受不了排行第三的小兒子多次恐嚇威脅要錢，與妻子、次子夫婦商議後，使用鐵槌將小兒子殺死，並且親手肢解分屍。近日當地法院依故意殺人罪、共同犯罪等罪名，判決其中三人有期徒刑，而主犯的父親則是被判處無期徒刑。

根據《澎湃新聞》報導指出，2015年7月左右，江蘇省的趙氏夫婦偕同次子夫妻，使用鐵鎚將排行第三的小兒子殺害，為了掩蓋犯罪事實，老父還親手肢解了小兒子的屍體，隔日才與次子聯手處理掉小兒子的屍體。

之所以會有如此行為，主要是小兒子自2015年開始，就不斷的對家理索討金錢，如果索討未果，便會威脅、恐嚇老父親，甚至會毆打老父親。案發之前，小兒子要求父親幫他在城裡購買兩間要價200萬人民幣的房產，老父親表示無力負擔，沒想到遭到小兒子毆打，小兒子甚至出言恐嚇，表示五天之內如果沒有結果，將會殺害趙家老小，老父親也因此埋下殺機，之後便與妻子、次子夫妻商議殺人的事情。

事後，江蘇省連雲港市人民檢察院認為，趙家四人故意剝奪他人生命，並導致小兒子死亡，其行為已經構成故意殺人罪。其中老父親是主犯，分別餐與殺人、分屍、拋屍等環節，於是判決老父親有期徒刑。而妻子則判刑有期徒刑6年，次子遭判刑5年、次子的妻子則判刑3年、緩刑4年。

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(中時新聞網)