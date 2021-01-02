元旦連假第2天，蘇花路廊（蘇花公路改善路段與蘇花公路）下午4時北返車潮湧現，警方加派人力在車多路段實施疏導，目前時速維持30公里，預計入夜後逐漸紓緩。

公路總局統計，蘇花路廊自上午11時出現北返車潮，截至下午3時，北上花蓮往宜蘭方向車輛為4128輛，預估到今天晚間還會再有4000至6000輛待疏解，北上車多狀況預估將持續至晚上。

新城警分局交通組長黃榕仙指出，北上車潮下午4時達到高峰，約有近千輛車潮湧進蘇花路廊，已加派警力在太魯閣大橋至和中段加派警力，提醒用路人適時提高車速，目前為止車速維持30公里，雖較緩慢但不至於停滯，預估入夜後會車多狀況會減緩。

公路總局指出，因應北返車流，鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，明天上午11時起至下午4時將實施北上大客車優先道，除了原有的太魯閣大橋南端至崇德管制站路段，也增加中仁隧道至和平火車站北車路段，縮短行車時間。

(中央社)