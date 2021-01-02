許多人都覺得2020年過得很辛苦，不過來到2021年還是不能放鬆，星座專家唐綺陽老師在YOUTUBE頻道「唐綺陽官方專屬頻道」分享十二星座1月運勢，這個月簡單來說就是「山雨欲來」，壓力會逐漸疊加，但也不需過度恐慌，做好準備、注意自己的言行，多注意周遭人事物的變化，用真誠的態度面對和解決，就會縮小問題和影響。

唐綺陽老師提醒大家在2021年一定要當一個創新的人，火象星座牡羊、獅子、射手在1月需要參加許多聚會，和人的接觸機會增加，因此一定要做好自我保護；其他星座的社交機會也增加，有機會認識三教九流的人，會接觸到以往不曾接觸的人群，1/7、1/8的星象變化會造成局勢改變，建議若有任何決策盡量過了這個時間點再做決定，以免之後又要調整。

▍火象星座：牡羊座、獅子座、射手座

牡羊座接下來需要接觸很多圈子，拓展人際關係，會認識很多奇特的人，要到處勘查、洽談，並了解不同地方的規矩，腦袋要裝下許多資訊。因為人多嘴雜，忙碌可能會吃力不討好。這個月有機會受到矚目，因此想要出名的、或近期工作需要登高一呼，都會獲得注意。有貴人運，可能來自前輩、長官、或大型公司。有年長者的桃花，感情生活會被大家注意。要注意健康，會有疼痛和皮膚問題。

獅子座在職場上令人刮目相看，績效非常好，但帶來的後果就是整個1月無法停下忙碌的腳步，獅子座對工作很敬業，會忙到農曆年後，一月要不斷的調整自己來配合別人，因為受到信任，將有很多不錯的工作機會上門，會忙上加忙。要注意會有眼紅的小人纏身，對方來意不善的時候，一定要謹言慎行，做到沒有小辮子讓對方抓到。從12月底到現在都要注意健康，尤其是皮膚、牙齒、骨骼這三個地方容易有問題，忙碌之餘要照顧自己，可以吃些營養的食物來做好食補。提醒溝通要留下證據，否則容易有理說不清，產生誤會。

射手座已經揮別最辛苦的時期，接下來1月是運勢比較開朗的時期，在1月屬於比較低調的一群，人際關係比較對內，像是朋友、以前的同學、兄弟姊妹將舉辦聚會，還是要注意人際問題，不小心會惹火別人。這個月依然忙碌，財運不錯，適合理財，有不勞而穫的可能性，投資賺頭很好，有機會獲得意外禮物。工作上案子多，多是朋友幫忙介紹的，1/7火星移動，7至21日，要小心工作變數很多，可能突然接到案子，或為了奧客把東西改來改去，特別要注意怪咖、怪同事，會有奇怪的挑戰，自己的規則會受到挑戰，令人抓狂。要注意健康，容易粗心大易的受傷，小心電線走火的危險，接觸火源、拿刀拿剪刀、使用電熱毯、暖氣不能輕忽。這個月追求穩定感情，喜歡穩重型對象，約會可以吃好一點的餐廳，增加氣氛。

▍土象星座：金牛座、處女座、摩羯座

金牛座正在為了人生進階而努力，可能為了創業、生孩子、減肥在努力。會出席重要場合，需要好好打理自己，有機會被表揚。跟長輩長官溝通會有問題，容易被誤會，需要反覆溝通並拿出耐心和誠意。最近有很多跨領域的事情發生，開始進行種種計畫，如果個性好相處的金牛，事情會較順利，有個性的金牛容易遇到困難，這段時期聽到建議時耳朵要打開，才能化解危機。金牛座談感情會以結婚為前提，希望另一半的價值觀和人生觀與自己相似，相處起來才舒服，單身金牛的桃花來自志同道合的圈圈，因為2021年很忙碌，會考慮幫手型的另一半，有外國緣份，與外國人交往機率大。

處女座會忙到跟鬼一樣，不過這些忙碌很多都是自己造成的，原本可以簡單處理，卻為了完美而把自己忙死，建議不要自己把太多事情攬在身上，如果有其他人可以處理，卻要自己做，就是跟自己過不去，要懂得分憂解勞，把壓力分散。1月會把時間花在子女或接班人身上，會有明顯回報。處女座如果懂得揮別爛桃花，在1月會遇到真正關心你的人，會默默的幫助你，桃花可能來自於職場，他願意把專業能力用來幫助你。處女座講義氣，就算工作量很大，為了挺朋友還是會付出所有，但把自己累死，提醒處女座所有事情量力而為，人在異鄉的處女座要特別當心，注意電器、交通問題，行程可能一波三折，造成許多變化。

摩羯座工作量來自於堅持，1月會全心投入「非要不可」的事情，時間需要為了重要的事情空出來，現在會因為自以為是而非常固執，當事情沒有如期運行，成本一直花出去，卻沒有收穫回來，才會開始願意改變自己，1月中旬開始變得比較柔軟，願意改變，因此1月可說是一個清醒的過程。願意對自己的外表花時間，會看起來比較漂亮，1/7至1/21會被特別的人電到，甚至可能改變性向，獲得新的認知，開啟新的可能性。

▍風向星座：水瓶座、天秤座、雙子座

雙子有機會接觸不同想法的人，工作上會和不同領域溝通合作，如果要跨界發展，就要入境隨俗，否則會遇到困難。雙子如果不放棄自我堅持，就會遇到停滯並不斷遭受衝擊，記得打開自己的心，讓自己開闊一點，就能化解危機。周遭的變化讓雙子有危機感，現在正在消化這些情緒，建議可以到3月再實際行動，1、2月先放輕鬆，因為這兩個月依然變化多端，讓子彈飛一會兒，多觀察看看。雙子的祕密可能會被挖掘、發現，但也不一定是壞事，可能過往偷偷行善的事蹟會被發現，而受到矚目。

天秤座2020年很辛苦，不過這些辛苦是有代價的，今年1月是找出誰是自己人的關鍵時刻，將有重要的事情宣布，可能跟表演、舞台、創作、子公司、副產品有關，會做出讓人意料之外的事情。一定要搞定內部，如果沒有妥善處理，接班人、副產品會出問題。1/20前和房子有關的事情很多，可能是在找房子、裝潢房子，或是非常享受家居生活和佈置家裡。1月不適合談合約、投資，因為變數很多，天秤座這段時間偏財運很好，可以買樂透、刮刮樂來試試手氣。天秤感情很複雜，表現機會多，會增加愛慕者，明明魅力強而吸引桃花，卻不想要，因此桃花運很難說。

水瓶座辛苦很久了，慢慢釐清自己的目標，自我個性漸漸覺醒，這個月運勢將會依自己本性而定，可以去觀察自己不自覺的行為，更了解自己，然後承受這樣的自己造成的結果，是更受歡迎？還是周遭的朋友越來越少？無論結果如何，都是你要的，一切事情都往想要的方向前進，到了2月會收穫大成果。1/7至1/21火星的進入，造成家裡不平靜，可能是吵架、裝修、動工，可以有一個了結，得到想要的結果。1/14後受水星影響，說話無法順利表達。水瓶座1月不適合談感情，月中到月底會想到過去的感情、或翻舊帳。不過工作運不錯，1、2月都是醞釀期，3月才會穩定下來。

▍水象星座：巨蟹座、天蠍座、雙魚座

巨蟹座度過最忙碌的時期，不過1月依然忙於人際關係，要談合作和合約，會為了大局著想來調整自己配合他人。1月偏財運很旺，2月更旺，容易抽到獎，紅包比別人大包，年終獎金比別人多。火星1/7進入11宮，會遇到怪咖，可能看對方不順眼、或覺得有趣，有機會快速打入全新的圈子，在人際關係有不錯的發展。1月想要增加業績，一定要親自去調查或擺攤，只要主動的行動，就有機會增加業績，得到更多偏財，生意更好。注意網路發言，說錯話容易引起公憤，一定要小心。感情重視相處的感覺，兩人能夠互相配合很重要。

天蠍座1月跟內部的人際關係產生問題，像是與朋友、同學、兄弟姊妹的關係，一定要開始解決，否則忍無可忍還是要處理。1月開始檢討身邊的人，安全感被破壞讓天蠍想要碎碎念，健康如果出問題，也會讓天蠍安全感受影響，因此要做好養生。工作會向外發展，將會發展副業來增加自己的安全感，但如果家裡有牽絆就很難說，所以一定要把家裡搞定。1月火星來到天蠍的夫妻宮，這有好有壞，大家都想跟你做朋友，但天蠍其實不擅長人際關係，表面開朗、實際孤僻，所以會有點困擾，不過這是開眼界的好機會，可以放開心胸試試看。這個月會有人跟你過不去，所以會被挑戰，甚至遭受攻擊。這個月有房子相關事項需處理，像是找房子、租房子，事情都在醞釀，之後就開始付諸行動。

雙魚座在1月非常忙碌，有秘密的大型事項在籌備，最重的責任都在雙魚的肩膀上，這就是雙魚壓力堆疊的地方，小心有溝通不良的狀況發生。不過雙魚某種程度也很願意這麼忙碌，也很樂意付出，畢竟這個機會值得好好把握，其他人想要也無法得到。1、2月的雙魚活得沒日沒夜，比較辛苦，需要跟三教九流打交道，因此整個過年假期會很想要獨處。不過也會因為工作關係交到很多朋友，如果可以接受他們，會產生很多新觀念。這個月好奇心爆棚，會對特別的課程感興趣，想學一些奇怪的東西，也可能有突然的安排，會想要進行像是健行、露營等辛苦的行程。要謹言慎行，講話太坦率、太直接會招來麻煩，多休息、多睡覺會提昇運勢。

星座專家唐綺陽老師預測十二星座1月運勢

(中時新聞網)