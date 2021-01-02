28歲女星簡廷芮從網友心中的「台版宮崎葵」，又在電影《我的少女時代》完美詮釋「最美校花」陶敏敏，成為許多粉絲的女神，還在去年10月閃婚、11月公開懷孕喜訊，準備當新手媽媽；不久前才因為孕肚大得不科學引起討論，近日合體前團員安婕希，親密合照看出兩人姊妹情依舊，更公開安婕希將回歸樂壇。

簡廷芮日前在IG曬出一系列出遊照，驚喜同框前「Dears」團員安婕希，原來當天她們相約做蛋糕，畫面中簡廷芮綁著馬尾，穿著咖啡色針織洋裝，挺著大大的孕肚，但她的四肢仍相當纖細，露出白皙長腿；安婕希則留著一頭長髮，輕輕靠在簡廷芮的孕肚，像是在跟肚子裡的寶寶打招呼。

簡廷芮近日合體前團員安婕希，親密合照看出兩人姊妹情依舊。(圖/ 摘自簡廷芮IG)

挺著孕肚的簡廷芮不禁笑說，「久久沒見，一不小心就變成2+1合體了」，從照片和她的字句中都能感受到她的好心情，她也爆料，好姊妹安婕希也將回歸音樂之路，她很開心她們兩人始終在自己最熱愛的工作上努力；安婕希也在底下回應，「期待辣媽的小辣妹誕生」。

兩人的粉絲看到女神久違的合體，都感動地表示，「Dears合體了，當初音樂會的驚喜依然歷歷在目」、「我繼續哭第二次」、「希望還有機會看到合體演出」；不少人則笑說簡廷芮穿得太辣，「媽媽的衣服會不會太辣」、「孕婦不穿褲子，超辣」、「那個開岔太性感」。

(中時新聞網)