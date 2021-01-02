中信兄弟林智勝昨日剛滿39歲，是陣中穩定軍心的老將，但是去年大小傷勢不斷，尤其10月跑壘時左腳大扭傷導致韌帶斷裂，下半季報銷也錯失打總冠軍戰機會，同時挑戰300轟的目標也緊急喊卡，這個史無前例的里程碑只好今年重新挑戰。

林智勝原本去年就有望打破張泰山所保持的289轟中職最多紀錄，甚至有望成為史上首位300轟打者，不料4月底在本壘攻防時因衝撞導致手指2指脫臼，歸隊後又一度因狀況不佳下二軍調整，直到10月初剛找回手感，卻又在跑壘時不慎左腳大扭傷，經過診斷後韌帶完全斷裂，需要動手術，不僅下半季報銷，也缺席台灣大賽。

林智勝去年因傷勢不斷，整季只繳出3轟，生涯全壘打數停在286轟，今日林智勝受邀觀戰HBL高中籃球聯賽，他提到目前已經可以正常走路，且有機會提前傷癒復出，透露對於挑戰張泰山的289轟或是300轟里程碑，一切順其自然。

林智勝復健期為半年，歸期為今年4月，可能趕不上開季，不過若能成功復出，仍是現今最有機會達成300轟門檻的打者，有機會在今年寫下中職新紀錄。

(中時 )