20210101中天新聞 蔡總統笑談漲健保 陳揮文批：怎笑得出來？

蔡英文總統日前前往衛福部疾病管制署，慰勉「中央流行疫情指揮中心」防疫同仁，並在面對媒體時表示，陳時中是不是讓你們有很多東西要寫。對此，資深媒體人陳揮文直批，健保費調漲蔡總統怎麼還笑得出來？同時，陳揮文也針對蔡總統新年談話怒批，看不出她的謙卑在哪裡。

陳揮文1日在中天正論節目《大新聞大報卦》中表示，12月31日蔡總統去指揮中心例行性慰問陳部長，蔡總統還問記者，「陳時中今天是不是讓你們有很多東西要寫」，陳揮文直批，「欸蔡總統你在幹嘛？陳部長給我們寫什麼？就健保費調漲，蔡總統你笑得出來，可是民眾遇到健保費調漲，這是一筆支出，你怎麼還笑得出來？」

對於蔡英文說，以最謙卑的心情，請國人體諒萊豬進口，陳揮文則直言，「什麼是最謙卑的心情？蔡總統你不要口惠實不至，我看不出來你的謙卑在哪裡」。陳揮文質疑，「到底是誰體諒誰？應該體諒我們的是蔡總統，雖然我沒有投票給你，可是你是我的總統，應該是你體諒我們」。

陳揮文指出，民調顯示有6、7成民眾反對萊豬，「蔡總統你的得票才57%，這些反彈比你的得票率還高，然後你要大家體諒你，我完全看不出來謙卑在哪裡？要我們體諒你，原因是什麼？」

(中時新聞網)