男子鎖違停機車，索開鎖費亮菜刀追人，社維法裁罰3000元確定。（本報資料照片）

文山區一名曹姓男子竟然將違停在自家門口的機車直接上鎖，再向上門理論的車主2人索要開鎖費，還持菜刀追趕車主，被台北地院簡易庭依違反《社維法》裁罰，曹男認為自己出於自衛，且沒有被傳喚出庭就裁罰提起抗告，北院刑事庭認定，曹拿菜刀行為是「先下手為強」心態，無關防衛，駁回抗告，裁罰3000元確定。

曹姓男子是在2020年7月8日晚間近12時，住家大門口被違規停放機車，曹男於是把違停的機車直接上鎖，當車主2人敲門質問時，索要開鎖費，但因車主沒有向他道歉，而且手上拿著安全帽，曹男即關上大門不予理會。

車主因機車被上鎖無法離開，再敲打曹男家鐵門時，曹男「預想」車主2人會拿安全帽對他不利，於是取出家中菜刀出門，還持刀追趕車主，被文山一分局依違反社維法移送裁罰3000元，曹不服提起抗告。

北院刑事認定，法院受理社維法案件，除須審問或調查者外，應迅速制作裁定書，法有明文規定，所以曹男認為沒有傳喚他出庭就裁罰的理由不成立，此外，曹男在違停車主並沒有向他攻擊，就持菜刀出門追趕是「先下手為強」的心態，沒有正當理由，也不符主張正當防衛的要件，所以駁回曹男抗告，裁罰確定。

(中時 )