原PO女友拍下自己的護照照片，上頭的國家著「BURKINA FASO（布吉納法索）」。(圖擷取自Dcard)

「交往後才知道女友是非洲人」，一名男網友表示，日前和女友逛夜市時才得知，她活了20年竟然沒吃過台灣道地美食雞排、甘梅薯條，讓原PO調侃她，「這聽起來有點非洲」，沒想到女友還真的拿出非洲護照，上頭國家名稱為「布吉納法索」，讓原PO驚訝不已。

原PO日前在「Dcard」上發文表示，他有一個長相「超台」的女友，日前兩人一同逛夜市時，女友自爆從沒吃過雞排、甘梅薯條，讓原PO驚訝地問，「你真的是台灣人嗎？怎麽可能從小到大沒吃過，這聽起來有點非洲」，沒想到女友語出驚人回覆，自己真的是非洲人。

原以為女友只是在開玩笑，直到女友回家拿出護照，並拍下照片向原PO證明，只見照片上頭寫著「BURKINA FASO（布吉納法索）」，讓原PO嚇傻，「x！真的是非洲人！還是前陣子剛和台灣斷交的布吉納法索」。

事實讓原PO相當震驚，「從那天以後我一直冷靜到現在，跪求這種機率有多低？」他也進一步解釋，女友的長相是正港亞洲面孔，講話口音也很有台味，而兩人則是在國外讀書認識的。

貼文發出後網友回應熱烈，「這個太酷了吧！感覺是雙重國籍，長得像台灣人的那種」、「南非也有一些台灣華僑，有認識一個朋友也是，爸媽早年去非洲發展在那邊生他」。還有人指出，「家裡買國籍的啊，這樣才能進某些高級的雙語學校」、「我表弟表妹也為了念TES，全家都成了大洋洲人呢」、「我同學也有買非洲國籍，這樣才可以讀需要外國護照的國際學校」。

(中時新聞網)