昔日大陸童星孫僑潞，當年在兒童電視劇《巴啦啦小魔仙》飾演小魔仙凌美琪一角走紅，長大後轉型為時尚網紅，微博擁有超過175萬粉絲追隨。然而今(2日)陸網突然瘋傳她疑似因跨年夜與朋友喝酒，不幸去世的消息，稍早她的母親也終於證實了孫僑潞逝世噩耗，更因為無法接受白髮人送黑髮人的事實，痛心寫下：「媽媽還沒看到妳結婚，還等著給妳抱孫子啊……我不懂，妳才25歲，這麼年輕，怎麼能說走就走？」

25歲正妹網紅孫僑潞，當年憑著演出兒童電視劇《巴啦啦小魔仙》爆紅，成為大陸演藝圈最炙手可熱的小童星，之後雖然轉型當網紅，但仍在2010年受邀演出王晶執導電影《絕色武器》。

孫僑潞當年在《巴啦啦小魔仙》飾演小魔仙凌美琪(藍髮者)爆紅。(取自百度)

然而今日陸網卻突然瘋傳孫僑潞跨年夜與友人喝酒，不幸去世的消息，稍早她的母親也終於打破沉默，透過孫僑潞的微博證實了死訊，悲痛寫下：「2021年1月1日，我的寶貝女兒、我那麼引以為傲的孩子，永遠離開了我。寫下這句話的時候我依然覺得這一切都是假的，這麼孝順的一個孩子，怎麼就扔下媽媽走了呢？？我真的不信，不能相信，我總覺得，只要我抬頭，就能看見妳蹦蹦跳跳朝我走過來，問我：『媽媽，今晚吃什麼呀？』」令人看了鼻酸。

孫僑潞與媽媽感情相當好。(取自孫僑潞微博)

孫僑潞的母親也間接透露了女兒是死於心肌梗塞，更懇求外界不要做過多的揣測與評論，不希望女兒死後還要遭受流言蜚語所擾，「我在這裡懇求大家，不要做過多的揣測和評價…逝者已逝，謝謝大家了……如果在另一個世界的她聽到了這些話，該有多難過？」希望女兒能帶著魔法，在另一個世界幸福快樂的生活下去。

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(中時新聞網)