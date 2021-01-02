繼台中購物節拚經濟後，台中市經發局再推出「2020台中女麗購」活動，推出「不只美麗，還有女麗」職人系列，各行各業有許多女性嶄露頭角，提供並支持女性友善創業環境，提升台中在地新創產業的競爭力。

經發局長張峯源表示，隨著兩性平權及社會價值觀念的轉變，現代女性角色越來越多元，尤其是台灣女性創業指數排名逐年上升。

設立優思資文創設計公司的創辦人陳袽琪，擁有高雄第一科技大學與彰化師範大學的雙碩士學位，看似人生勝利組，曾誤信朋友負債累累，身兼多職也到夜市擺攤苦熬多年。

陳袽琪8年前創辦優思資文創，協助中小企業規畫資訊電商整合系統、重塑品牌形象與設計等客製化服務，帶領營運團隊「kies thee」台灣精品茶布局東南亞，與在地老字號「元園廖媽媽客家菜」聯合推出自有品牌。

草創初期面臨資金不足，經由對產品的堅持受到客戶信任，陳袽琪指出，透過經發局輔導，企業成功發展，她期望市府輔導資源，可以支持更多女性創業家，提升台中在地新創產業的競爭力。

(中時 )