台北市長柯文哲（左三）參訪雲林縣宮廟，外界解讀是為總統大選布局。（張朝欣攝）

民眾黨主席、台北市長柯文哲2日參訪雲林縣四湖鄉參天宮等宮廟，柯並未發表談話，不過黨籍立委蔡壁如表示將在雲林設點，但不是服務處而是青創據點，讓青年可以討論公共事務，在地方經營向下扎根，這也是成立政黨的宗旨。

柯文哲2日偕蔡壁如、市長室副主任戴于文

等人到雲林1日遊，早上先到斗六市大同醬油、大埤鄉稻草節，中午前往北港鎮參加友人張勝智娶媳婦，下午趕往四湖鄉參天宮、麥寮鄉拱範宮，行程滿檔。

柯文哲一行人在參天宮受到民眾熱情歡迎，大家爭相與柯合照留念，顯示柯在雲林縣仍有不少柯迷，被問及萊豬與雲林插旗、選總統等問題，均避而不談。

蔡壁如則表示，過去半年在雲林有找一些年青團隊，這個月開始會有籌備處，但不是要成立服務處，而是給年輕人1個青創空間據點，打造年輕人可以聚集的地方討論公共事務，地方的事務大家一起來解決。

蔡壁如指出，未來將先在雲林縣斗六市設1個點，先試一下水溫，看看年輕人對公共事務有沒有熱情，青創空間據點可讓大家辦活動、在網路拍賣東西，給年輕人一些發想。這個點不是黨部，因為黨部會讓人有特定政黨的感覺，會有壓力。

外界解讀柯到雲林是為了布局總統大選，蔡壁如說時間距離還太遙遠，但民眾黨成立後，還是想要對地方有些服務、向下扎根與地方互動，這也是1個政黨成立的宗旨。

(中時 )