南韓媒體《Dispatch》（簡稱D社）昨（1）日爆出玄彬、孫藝真熱戀中，消息曝光後雙方也大方認愛，孫藝真更罕見主動更新動態，提到戀情如小女人般嬌羞；而玄彬和孫藝真認愛前每次合作也都被重新放大檢視，兩人拍電影《協商》時一系列同框照，甜蜜程度宛如在拍「婚紗照」。

玄彬和孫藝真已多次傳出戀情，但都沒承認過，甚至還有人爆料雙方現實生活各自有交往的對象，在昨日D社拍到鐵證，雙方經紀公司不得不認愛，引起熱烈討論；兩人在搭檔演出電視劇《愛的迫降》前，就已在電影《協商》有大量對手戲，當時也爆出過「關係不單純」。

玄彬和孫藝真在合作電影《協商》，拍攝宣傳照就有許多甜蜜互動。(圖/ 摘自電影《協商》宣傳照)

玄彬和孫藝真在合作電影《協商》，拍攝宣傳照就有許多甜蜜互動。(圖/ 摘自電影《協商》宣傳照)

2018年兩人在宣傳電影《協商》時，經紀公司都有釋出多張宣傳花絮照，而電影裡兩人明明沒有感情線，分別飾演綁匪和談判專家，但合照卻讓人有種「拍婚紗」即視感；有幾乎臉貼臉、背靠背和從背後環抱的照片，其中還有孫藝真依偎在玄彬肩膀上，更是充滿曖昧氛圍，難怪粉絲都希望兩人「原地結婚」。

兩人認愛後，大多數粉絲都樂見其成，當地媒體更加碼爆料兩人已開始計畫結婚，甚至買婚房，讓大家不免期待聽到兩人能步入禮堂的好消息。

(中時新聞網)