各式造型風箏及特技風箏在天空中飄揚。（張毓翎攝）

新北市風箏文化推廣協會理事長黃明燦親手設計、縫紉的國旗風箏。（張毓翎攝）

王振發自元旦舉辦為期2天的元旦風箏表演大會，吸引不少民眾到場觀看。（張毓翎攝）

嘉義縣退休20餘年的國小教師王振發，愛好風箏的心，已連續11年在元旦假期，邀集全台各地風箏好手，來嘉義一展風箏獨特的魅力。2日近200位選手齊聚東石鄉港口宮旁大草地，接連放飛恐龍、章魚等造型風箏及特技風箏，還有象徵迎接2021的國旗風箏，一同在天空爭奇鬥艷，讓現場民眾看得直呼過癮，讚嘆聲連連。

王振發今年的風箏表演大會從元旦開始，為期2天。身為王振發多年好友的新北市風箏文化推廣協會理事長黃明燦，卻是今年首次帶團員參加。

「不想讓他破費。」中午時間，看著好友提著一大袋自費的便當發送給參與人員；黃明燦娓娓道說，退休後的王振發，傾心投入放風箏行列，更自己出錢出力，舉辦元旦風箏表演大會，為了不想讓他花更多錢，過去婉拒他的邀請，不過，這次在他力邀下，才鬆口答應赴約。

黃明燦說，嘉義天氣好，協會的團員好幾天前就到嘉義，直接留在嘉義跨年，這次帶來自己親手設計、縫紉的國旗風箏，不少民眾看到風箏飄揚在高空，臉上露出滿滿感動。

「地點好，天氣也要好！」王振發說，這些風箏幾乎都數十公尺長，適合放飛的場地少，在港口宮的支持下，無償提供寬闊的大草地，以及香客大樓，讓這些風箏好手免費借宿。

王振發說，每年選在元旦舉辦風箏表演大會，除了因這個時節，降雨機率低、吹東北季風，也是祝福大家在新的一年，所有的目標和夢想，都能像風箏一樣，昂首飛向天空，順利實現。

(中時 )