連日低溫，嘉義縣沿海傳出零星不耐寒魚種的寒害災損，以文蛤養殖池混養之工作魚，如虱目魚、金鯧占大宗，截至2日上午，共計上千尾虱目魚凍傷、120公斤金鯧、3720公斤泰國蝦死亡，近期虱目魚魚價低迷，現在又傳出災損，漁民為生計叫苦連天。縣府目前已啟動魚隻受災搶收機制，將災損減至最低。

虱目魚加工業者劉立綸表示，近期虱目魚價格低迷，去年同期產地價格還有40多元，旦近日跌到每台斤約30元，拿到市場去也沒有人買，現在又傳出災損，漁民叫苦連天。

嘉義縣養殖漁業生產區發展協會執行長陳泓碩說，這次寒流，嘉義沿海魚塭淺池水底溫度僅12℃、深池為14℃，昨日天氣明顯回暖，但下周有一波較溼冷的冷空氣南下，希望這段期間水底能升溫到20℃，減少屆時帶來的衝擊。

嘉義縣政府農業處漁業科長張建成表示，過去曾發生寒流期間，碰上加工廠休假日，漁民找不人收購，故早已連繫虱目魚加工廠，啟動魚隻預防性收成及受災搶收機制，假期期間工廠也隨時待命，減少漁民損失。

張建成說，低溫過後，漁民若發現浮於水面的魚體應馬上撿除，防止水質惡化，下周又有強冷空氣報到，也籲請漁民要做好提高水深、搭設防風棚、補注地下水等相關防寒措施。

(中時 )